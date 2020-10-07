Campionato under 19 Calabria: ufficiali i gironi, si inizia martedì 13 ottobre

Con il Comunicato Ufficiale n. 34 il CR Calabria ha reso noto l’organico e la composizione dei gironi del campionato regionale Under 19.
82 squadre ai nastri di partenza suddivise in 8 gironi da 8 formazioni e 2 gironi da 9 formazioni.
Il campionato avrà inizio martedì 13 ottobre.
Di seguito la composizione dei gironi:
GIRONE “A” GIRONE “B” GIRONE “C”
|A.S.D.
|CASSANO SYBARIS
|A.S.D.
|D.B. ROSSOBLU
|A.S.D.
|BELVEDERE 1963
|A.S.D.
|CITTA DI ACRI 2020
|A.S.D.
|MARCA FOOTBALL CLUB
|A.C.D.
|CITTA AMANTEA 1927
|A.S.D.
|CORIGLIANO CALABRO
|A.C.D.
|MORRONE
|S.C.D.
|DIGIESSE DE GIORGIO
|A.S.D.
|JUVENILIA ROSETO C.S.
|A.S.D.
|POLISPORTIVA G SALERNO
|U.S.D.
|PAOLANA
|A.S.D.
|OLYMPIC ROSSANESE 1909
|N.S.
|PRO COSENZA
|A.S.D.
|PRAIATORTORA
|POL.D.
|ORESTE ANGOTTI
|POL.
|REAL COSENZA
|F.C.D.
|REAL SANT AGATA
|A.S.D.
|ROSSANESE
|A.S.D.
|SAN FILI 1926
|U.S.D.
|SCALEA CALCIO 1912
|A.S.D.
|TREBISACCE
|A.S.D.
|VILLAGGIO EUROPA
|G.S.D.
|XEROX CHIANELLO DLF PAOLA
GIRONE “D” GIRONE “E” GIRONE “F”
|A.S.D.
|ACADEMY LAMEZIA
|U.S.D.
|CACCURESE
|A.S.D.
|ATLETICO SELLIA MARINA
|A.S.D.
|ATLETICO MAIDA
|F.C.D.
|CITTA DI CIRO MARINA
|A.S.D.
|BADOLATO
|A.C.D.
|CAMPORA
|A.S.D.
|COTRONEI 1994
|U.S.D.
|MONASTERACE CALCIO
|A.S.D.
|GARIBALDINA
|A.S.D.
|CUTRO
|A.S.D.
|PANTERE NERE CATANZARO
|A.S.
|MANGONE CALCIO
|F.C.
|ISOLA CAPO RIZZUTO
|A.S.D.
|PICCOLI CAMPIONI DE LUCA
|N.S.D.
|PROMOSPORT
|POL.
|JUVENTUS CLUB ASD
|A.S.D.
|SERSALE CALCIO 1975
|A.S.D.
|SAMBIASE LAMEZIA 1923
|A.Q.
|REAL FONDO GESU
|A.S.D.
|STILESE A TASSONE
|A.S.D.
|VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
|A.S.D.
|ROCCA DI NETO 1966
|A.S.D.
|VIGOR CATANZARO
|A.S.D
|SILANA FOOTBALL CLUB 2019
|A.S.D.
|VIRTUS SOVERATO
GIRONE “G” GIRONE “H” GIRONE “I”
|A.S.D.
|AMARONI 08
|A.C.D.
|BAGNARESE
|U.S.D.
|AFRICO
|POL.
|CARAFFA
|A.S.D.
|CAPO VATICANO
|A.S.D.
|BOVALINESE 1911
|A.S.D.
|FILOGASO
|A.S.D.
|DELIESE
|A.P.D.
|BRANCALEONE
|S.S.D.
|KENNEDY
|A.S.D.
|GIOIESE 1918
|U.S.
|GIOIOSA JONICA ASD
|A.S.D.
|REAL PIZZO
|A.S.D.
|MELICUCCO CALCIO
|A.C.
|LOCRI 1909
|A.S.D.
|SANT ONOFRIO CALCIO
|U.S.
|PALMESE A.S.D.
|A.S.D.
|S.E.L.E.S.
|AGS.D.
|SORIANO 2010
|A.S.D.
|PARGHELIA CALCIO
|A.S.D.
|SIDERNO 1911
|A.S.D.
|SPORTING CATANZARO LIDO
|F.C.D.
|ROMBIOLESE
|A.S.D.
|VALLATA DEL TORBIDO
GIRONE “L”
|A.S.D.
|BOCA NUOVA MELITO ADMO
|A.S.D.
|BORGO GRECANICO MELITESE
|A.S.D.
|COMPRENSORIO ARCHI CALCIO
|A.S.D.
|GALLICO CATONA F.C.
|A.S.D.
|LUDOS RAVAGNESE CALCIO
|A.S.D.
|PRO PELLARO
|A.S.D.
|REGGIOMEDITERRANEA
|A.S.D.
|SAN GIORGIO 2012
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