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Campionato under 19 Calabria: ufficiali i gironi, si inizia martedì 13 ottobre

Campionato under 19 Calabria: ufficiali i gironi, si inizia martedì 13 ottobre
Dilettanti
07/10/2020 16:34 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Il campionato avrà inizio martedì 13 ottobre

Con il Comunicato Ufficiale n. 34 il CR Calabria ha reso noto l’organico e la composizione dei gironi del campionato regionale Under 19.

82 squadre ai nastri di partenza suddivise in 8 gironi da 8 formazioni e 2 gironi da 9 formazioni.

Il campionato avrà inizio martedì 13 ottobre.

Di seguito la composizione dei gironi:

GIRONE “A”                                        GIRONE “B”                                        GIRONE “C”

A.S.D. CASSANO SYBARIS A.S.D. D.B. ROSSOBLU A.S.D. BELVEDERE 1963
A.S.D. CITTA DI ACRI 2020 A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB A.C.D. CITTA AMANTEA 1927
A.S.D. CORIGLIANO CALABRO A.C.D. MORRONE S.C.D. DIGIESSE DE GIORGIO
A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. A.S.D. POLISPORTIVA G SALERNO U.S.D. PAOLANA
A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 N.S. PRO COSENZA A.S.D. PRAIATORTORA
POL.D. ORESTE ANGOTTI POL. REAL COSENZA F.C.D. REAL SANT AGATA
A.S.D. ROSSANESE A.S.D. SAN FILI 1926 U.S.D. SCALEA CALCIO 1912
A.S.D. TREBISACCE A.S.D. VILLAGGIO EUROPA G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA

 

 

GIRONE “D”                                       GIRONE “E”                                        GIRONE “F”

A.S.D. ACADEMY LAMEZIA U.S.D. CACCURESE A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA
A.S.D. ATLETICO MAIDA F.C.D. CITTA DI CIRO MARINA A.S.D. BADOLATO
A.C.D. CAMPORA A.S.D. COTRONEI 1994 U.S.D. MONASTERACE CALCIO
A.S.D. GARIBALDINA A.S.D. CUTRO A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO
A.S. MANGONE CALCIO F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO A.S.D. PICCOLI CAMPIONI DE LUCA
N.S.D. PROMOSPORT POL. JUVENTUS CLUB ASD A.S.D. SERSALE CALCIO 1975
A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923 A.Q. REAL FONDO GESU A.S.D. STILESE A TASSONE
A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 A.S.D. ROCCA DI NETO 1966 A.S.D. VIGOR CATANZARO
A.S.D SILANA FOOTBALL CLUB 2019 A.S.D. VIRTUS SOVERATO

 

GIRONE “G”                                        GIRONE “H”                                       GIRONE “I”

A.S.D. AMARONI 08 A.C.D. BAGNARESE U.S.D. AFRICO
POL. CARAFFA A.S.D. CAPO VATICANO A.S.D. BOVALINESE 1911
A.S.D. FILOGASO A.S.D. DELIESE A.P.D. BRANCALEONE
S.S.D. KENNEDY A.S.D. GIOIESE 1918 U.S. GIOIOSA JONICA ASD
A.S.D. REAL PIZZO A.S.D. MELICUCCO CALCIO A.C. LOCRI 1909
A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO U.S. PALMESE A.S.D. A.S.D. S.E.L.E.S.
AGS.D. SORIANO 2010 A.S.D. PARGHELIA CALCIO A.S.D. SIDERNO 1911
A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO F.C.D. ROMBIOLESE A.S.D. VALLATA DEL TORBIDO

 

GIRONE “L”

A.S.D. BOCA NUOVA MELITO ADMO
A.S.D. BORGO GRECANICO MELITESE
A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO
A.S.D. GALLICO CATONA F.C.
A.S.D. LUDOS RAVAGNESE CALCIO
A.S.D. PRO PELLARO
A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA
A.S.D. SAN GIORGIO 2012

 

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