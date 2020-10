Ex Reggina, dal calcio all’edilizia: la nuova vita di Petar Zivkov

Ritirarsi dal mondo del calcio a 25 anni. E’ la scelta che ha fatto l’ex calciatore della Reggina Petar Zivkov, la cui esperienza in riva allo Stretto è stata fugace e risale ad appena due stagioni addietro. Nell’estate 2018 arrivò a Reggio Calabria dal Padova per mano del ds Taibi, che consegnò all’allora tecnico Roberto Cevoli un terzino sinistro reduce da parecchie esperienze in Serie D e poche tra i professionisti. Tuttavia, l’esperienza in amaranto del calciatore austriaco durò fino al gennaio 2019, quando con l’avvento di Gallo seguì aria di rivoluzione dalle parti del Sant’Agata, che vide Zivkov partire con destinazione Rende.

Otto le sue presenze in maglia amaranto, per un totale di circa 550′ e molta discontinuità tra acciacchi fisici e scelte del mister (anche legate al cambio di modulo). Dopo le due esperienze calabresi, lo scorso anno ha firmato con la Casertana, per quella che di fatto è stata (e sarà) la sua ultima stagione calcistica. Il classe ’95 di Vienna, come detto in precedenza, ha da poco annunciato il ritiro dal mondo del calcio (già in programma da qualche tempo) e lo ha fatto attraverso un post su Instagram.

La scelta, seppur per lui dolorosa, ha un fine ben preciso ed è quello di dedicarsi totalmente ad un’altra professione. L’oramai ex calciatore ha fatto ritorno nella sua città, Vienna, per studiare ed aprire un’impresa edile, dunque un’attività finalizzata alla progettazione ed alla realizzazione di costruzioni (edifici ecc…).

Dal calcio all’edilizia, la nuova vita vita di Petar Zivkov…

a.c.