Ex amaranto, dal Sant’Agata all’Italia U21: il ct Nicolato convoca Loria

Il giovane portiere, in parte cresciuto al centro sportivo Sant'Agata, convocato in Nazionale

Ventuno anni, ma già tante soddisfazioni per colui il quale è considerato uno dei portieri più promettenti del panorama calcistico nazionale. Leonardo Loria è uno di quei calciatori cresciuti in un settore giovanile fiorente, visionato ed ingaggiato da una big per continuare il proprio percorso di crescita e lanciato tra i professionisti per farsi le ossa tra i grandi con l’ambizione di spiccare il volo verso la Serie A.

Il classe ’99 trapanese ha vissuto tre anni (e fino ai 16 anni, nel 2015) nel settore giovanile della Reggina, dal quale è passato in quello della Juventus in seguito al fallimento del club amaranto. Lo scorso anno ha difeso la porta dell’U23 bianconera, in Serie C, vincendo la coppa Italia di categoria, mentre qualche mese addietro è passato a titolo definitivo al Pisa, all’interno dello scambio che ha portato Gori in Piemonte.

Oggi, un’altra grande gioia per l’ex portiere amaranto (con i quali si laureò vice campione d’Italia con gli Allievi Nazionali Lega Pro nel 2015), il quale è stato convocato dal ct Paolo Nicolato in Nazionale U21 per le gare contro l’Islanda e la Repubblica d’Irlanda in seguito alla positività al covid-19 del collega Carnesecchi.

Si tratta della prima volta in tale compagine per Loria, il quale comunque annovera delle esperienze in azzurro nelle categorie minori (U20, U19, U15…). Da capire se gli sarà concessa anche solo una manciata di minuti, a fronte della quasi certa titolarità dell’amaranto Alessandro Plizzari.

Dal Sant’Agata alla Nazionale Under 21, il sogno di Loria continua…