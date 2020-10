Boca N. Melito-Borgo Grecanico: le parole dei tecnici Laface e Cormaci

COPPA ITALIA DILETTANTI – Girone 16, 3^ giornata

Boca Nuova Melito Admo-Borgo Grecanico Melitese 2-0

Filippo Laface (allenatore Boca Nuova Melito Admo): “Il Borgo è primo in Promozione non per caso, è una gran bella squadra che potrà essere protagonista fino in fondo. Avevamo l’obbligo dei tre punti e li abbiamo presi, siamo ancora in un momento di crescita, dobbiamo migliorarci; qualcuno deve ancora inserirsi bene, siamo poco cinici sotto porta e a volte troppo leziosi nel giro palla. I ragazzi hanno confermato i miglioramenti visti domenica contro la Stilese. Molti under si propongono per venire qui, abbiamo scelto di puntare sui nostri, il nostro vivaio ben curato da mister Bevacqua e i suoi collaboratori ha dato ottimi risultati; Campolo era in ottica prima squadra già lo scorso anno, prima di un problema fisico che lo ha bloccato, ha grandi numeri ma deve rimanere umile per dimostrare che tipo di calciatore potrà diventare. Oltre Campolo voglio citare Araniti, che sia domenica che oggi ha fatto una grande partita, Gatto, reduce da un problema fisico, ma anche Falcone, Iaria, Megale, Muzzupappa. sono le occasioni giuste per fare esperienza e stanno facendo bene. L’obiettivo è fare un campionato tranquillo e lanciare i nostri giovani; ci manca qualcosa in attacco ma miglioreremo. Domenica affronteremo un Sambiase che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato, non partiamo battuti, siamo consapevoli della loro forza ma ci metteremo tutto l’impegno e lo spirito di sacrificio che abbiamo.”

Antonio Cormaci (allenatore Borgo Grecanico Melitese): “Rispetto al campionato ho cambiato molto nella formazione iniziale, ho un gruppo importante con tanti potenziali titolari. Dispiace il modo in cui abbiamo preso i gol, con un pizzico di attenzione in più ce la saremmo giocata. Ci resta la prestazione e l’impegno da parte dei ragazzi. Ci sarebbe bastato il pareggio ma alla squadra ho detto di provare a vincerla; abbiamo tenuto bene il campo e con gli ingressi di ragazzi di esperienza abbiamo fatto vedere qualcosa in più. Sarebbe stato bello andare avanti, facciamo i complimenti alla Boca Nuova Melito. Ci proiettiamo a sabato, la sfida con la Bagnarese non va sottovalutata”