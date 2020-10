Reggina, la grinta di Bianchi: “Se giochi in una piazza del genere, puoi solo dare il massimo…”

Orgoglio, fiducia nei propri mezzi, ma allo stesso tempo tanta umiltà. Nicolò Bianchi, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda questo avvio di campionato della Reggina.

“E’ un campionato tosto-esordisce-, molto equilibrato. A Salerno abbiamo subito visto quanto contino i dettagli e gli episodi, ma è un discorso che vale anche per la gara in casa contro il Pescara, visto che sullo 0-0 quel rigore poteva cambiare la partita. L’importante sarà mantenere sempre il nostro atteggiamento”.

Il classe ’92 è al momento l’unico calciatore in organico a scadenza di contratto, ma ciò non costituisce certo un problema. “Il mister e la società mi hanno sempre mostrato fiducia-spiega il centrocampista-, e questo viene prima di qualsiasi altra considerazione. E’ vero, sono in scadenza, ma il minimo che io possa fare, rappresentando una piazza come Reggio, è andare in campo per dare sempre tutto me stesso”. Nella sfida col Pescara, oltre ad esibirsi in una grande quantità di recuperi, il numero 15 ha fornito un assist vincente per Liotti. Le difese avversarie sottovalutano le capacità negli ultimi sedici metri di Bianchi, visti i suoi compiti prettamente difensivi? “Non credo che mi sottovalutino, ma è anche vero che se io fossi un difensore avversario, mi preoccuperei più di andare a raddoppiare su Bellomo, Denis e Menez, piuttosto che su Bianchi o Liotti”.

Gli inserimenti dei centrocampisti, visti in queste prime due giornate, non sono certo frutto dell’improvvisazione. “Il mister ci ha chiesto una maggiore presenza al fine di riempire l’area avversaria. A Salerno ci è riuscito solo a tratti, ma col Pescara credo che siamo stati davvero bravi sotto questo aspetto, ed i risultati si sono visti”. In un collettivo che gira a meraviglia, brilla la stella di Menez. “Jeremy si è messo a disposizione del gruppo, fuori dal campo è lo stesso che vedete nel rettangolo di gioco. Un ragazzo umile. Ha dei colpi di un’altra categoria vedi il gol che ha fatto sabato. A proposito, ho preso in giro Crisetig, dicendogli che non è stato lui a fare un bell’assist, ma è stato Jeremy a fare un controllo pazzesco (sorride, ndr)”.

Di sicuro, questa squadra ha già un’identità. “La ferocia nell’arrivare prima degli avversari su ogni palla? Questo dipende anche dal fatto che siamo una neopromossa, e quindi bisogna giocare con l’atteggiamento tipico delle neopromosse, senza mai perdere l’umiltà. Facilitati dalla decisione del mister, di puntare su otto undicesimi dello scorso anno per quanto riguarda la formazione titolare? Probabilmente si, ma ripeto, al di là di chi gioca, l’importante è l’atteggiamento, anche perché fin dalla prossima partita sono convinto che gli avversari ci studieranno maggiormente e non si potrà certo contare sull’effetto sorpresa”.

Partenza sprint, ma c’è sempre qualcosa da migliorare. “Oggi abbiamo rivisto le immagini della partita col Pescara, e devo dire che alcune situazioni ed alcuni duelli potevano essere gestiti meglio, specie per quello che mi riguarda”. Sui tifosi. “Mancano come l’aria. Immagino a quanta spinta ci avrebbero dato sabato scorso, tutte le volte in cui attaccavamo sotto la Curva”. Il ritorno in B, non viene visto come un punto di partenza. “Ci ho messo dieci anni per riconquistarla, a 28 anni sarei un folle se dicessi di non voler migliorare ancora…”.

f.i.