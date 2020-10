Serie D, emergenza Covid: il Castrovillari sospende le attività dopo la gara di Paternò

Riceviamo e pubblichiamo – “L’Asd Castrovillari Calcio, comunica che nella primo pomeriggio di lunedì 5 ottobre informalmente è venuta a conoscenza di alcuni casi covid-19 positivi all’interno della squadra Paternò Calcio, affrontata domenica 4 ottobre per la 2^ giornata di campionato. Appena appresa la notizia, seppur in maniera informale, con nessuna nota ufficiale da parte della lega e della stessa società sportiva Paternò Calcio, la società Castrovillari Calcio 1921 preventivamente ha attuato tutte le procedure anti – contagio covid-19, sospendendo ogni forma di attività sportiva, obbligando i propri tesserati e tutti coloro che avessero preso parte alla trasferta di domenica scorsa in quel di Paternò a restare nelle proprie abitazioni in isolamento. Solo in tarda serata di ieri (lunedì 5 ottobre) dopo continue sollecitazione e richieste alla società Paternò Calcio è stata inoltrata comunicazione ufficiale nelle quale venivano riportate e ufficializzate le tre positività; nella stessa nottata il sindaco della città di Castrovillari informato della vicenda e prontamente documento ha attivato e notificato le quarantene a tutti i residenti sul territorio comunale ed inoltrato comunicazione ai vari sindaci delle città in cui si trovano tutti gli altri tesserati. Sempre nella stessa nottata di ieri la società Castrovillari Calcio 1921, ha prontamente provveduto ad inviare PEC alla LND, per conoscenza. Nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi, solo dopo gli esiti saranno riprese le attività”

