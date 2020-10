Serie B, la TOP 10 dei migliori acquisti: Menez e Boateng fuori categoria

Si chiude con parecchi “colpi” delle ultime ore il calciomercato estivo di serie B che in virtù dell’emergenza covid e dello slittamento temporale della scorsa stagione si è protratto fino a ieri sera.

Alcuni club scatenati durante tutta la sessione estiva, Monza su tutti: ma anche Reggina e Lecce. I salentini hanno trattenuto Mancosu (vero top player) e preso all’ultimo Dermaku dal Parma. Buon acquisto last minute per l’Ascoli che prende dal Benevento in prestito il centrocampista Oliver Kragl 30enne esterno sinistro tedesco (27 presenze nell’ultimo campionato di Serie B 5 e ben 8 assist). Il Pordenone con un calciomercato molto mirato ha inserito nel proprio organico l’attaccante Diaw e il centrocampista Calò, entrambi reduci da stagioni ottime (il primo a Cittadella, il secondo a Castellamare di Stabia).

Ecco una speciale top 10 dei migliori acquisti del calciomercato di serie B, stilata da RNP, non una formazione (leggerete infatti molti calciatori dello stesso ruolo, ma una sorta di riepilogo dove naturalmente, visti i tanti movimenti, alcuni “nomi” forti resteranno fuori dalla lista.

TOP 10 SERIE B

Menez (Reggina)

Boateng (Monza)

Valdifiori (Pescara)

Kragl (Ascoli)

Forte (Venezia)

Calò (Pordenone)

Tutino (Salernitana)

Barillà (Monza)

Stepinski (Lecce)

Mazzitelli (Pisa)

v.i.