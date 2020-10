Serie B, incredibile a Brescia: primo esonero dopo due giornate, via Delneri

E’ avvenuto al Brescia il primo esonero del campionato di Serie B 2020/21, con il tecnico Gigi Delneri che è stato sollevato dall’incarico dopo appena due giornate. Il dato potrebbe sorprendere così come potrebbe rientrare nella ‘normalità’ dell’attuale ‘mondo Brescia’ se si considera quanto accaduto la scorsa stagione, con il patron Cellino che ha ‘messo a segno’ ben quattro esoneri: Corini all’esordio, poi Grosso, poi ancora Corini ed infine Walter Lopez.

Ed è proprio quest’ultimo che prenderà il posto del tecnico esonerato, il quale non ha convinto la dirigenza lombarda a fronte del pari interno contro l’Ascoli (1-1) e del ko esterno contro il Cittadella (3-0). Si tratta, come detto in precedenza, del primo esonero della stagione ma non soltanto della serie cadetta bensì di tutti e tre i campionati professionistici italiani.

Si tratta dell’esonero più ”precoce” degli ultimi due anni (almeno), dal momento in cui lo scorso anno il primo avvenne alla 7^ giornata (Cremonese-Rastelli) e due anni fa alla terza (coinvolto lo stesso Brescia con l’esonero di Suazo).