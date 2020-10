Serie B, il giudice sportivo: squalificati due componenti dello staff tecnico della Reggina

Ultime News

E’ avvenuto al Brescia il primo esonero del campionato di Serie B 2020/21, con il tecnico Gigi Delneri che è stato sollevato dall’incarico dopo appena due giornate. Il dato potrebbe sorprendere così come potrebbe...

Non solo la sonora sconfitta casalinga per tre reti a zero contro la Fiorentina. La Reggina oltre il ko deve fare i conti con una pesante e clamorosa squalifica decisa dal Giudice sportivo nei confronti di un suo giovane...