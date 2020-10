(ANTEPRIMA) Reggina, Bellomo a RNP: “Sappiamo quale è l’obiettivo ma lo teniamo per noi”

Tecnica sopraffina, qualità indiscutibili e adesso anche una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Nicola Bellomo può essere il valore aggiunto di questa Reggina. Il fantasista barese, tra i protagonisti della cavalcata trionfale dello scorso anno, in queste prime uscite in serie B ha mostrato una evoluzione del suo ruolo, riuscendo ad abbinare ai lampi di genio una costante azione di sacrificio in fase difensiva e una disciplina tattica evidente.

Bellomo in una intervista rilasciata ai microfoni di Reggionelpallone.it, relativamente agli obiettivi della Reggina per questo campionato di serie B è stato abbastanza netto “Sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi per questa stagione ma preferiamo tenerli per noi. L’importante è restare con i piedi per terra, continuare a lavorare sodo come stiamo facendo seguendo il mister per migliorarci gara dopo gara. Prima raggiungiamo la salvezza, poi il resto si vedrà. Conosciamo bene le nostre potenzialità così come sappiamo che la serie B è un campionato difficile ed equilibrato, in questa stagione poi ci sono molte squadre ben attrezzate”.

L’intervista integrale verrà pubblicata più tardi su Reggionelpallone.it

v.i.