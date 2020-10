L’intervista. Bellomo a RNP: “Reggina, per te ho cambiato il mio modo di giocare. Sugli obiettivi…”

Giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili, talento barese con una esperienza notevole anche in serie A, Nicola Bellomo è un punto fermo della Reggina di mister Toscano. Trascinatore nella scorsa stagione, nelle prime due apparizioni di questo nuovo campionato si è subito ripreso una maglia da titolare.

Il fantasista amaranto, si racconta a Reggionelpallone.it

Quattro punti nelle prime due gare, una partenza di spessore per una Reggina che sta affrontando la cadetteria senza paura.

“Abbiamo iniziato il nostro ritiro prima degli altri – dichiara Bellomo a RNP– , ci alleniamo da due mesi e ci siamo preparati per partite subito forte. Avevamo tanta voglia di ricominciare dopo il lungo stop e il campionato super che ci aveva portati alla meritata promozione in serie B”.

Proprio il fattore fisico resta una incognita per molte squadre, in virtù di una stagione “eccezionale”, condizionata nei tempi e nelle modalità dall’emergenza covid 19, con squadre come la Reggina che hanno iniziato ben prima di altre compagini, chiamate agli straordinari estivi.

“Non si può dire adesso se aver iniziato prima degli altri sia un vantaggio o uno svantaggio nel tempo, specialmente sotto l’aspetto fisico non si possono fare valutazioni a lungo termine. Credo che noi calciatori dobbiamo solamente continuare a lavorare con il mister e seguirlo, visto che ha già ha dato alla squadra, compresi i nuovi arrivati, dei concetti ben precisi” .

Un gruppo notevolmente cambiato rispetto alla scorsa stagione, soprattutto per esigenze dovute alle regole imposte dalla serie B, vedi lista over. Sono “partiti” molti protagonisti della vittoriosa cavalcata in serie C e sono arrivati a Reggio numerosi calciatori affermati, alcuni con un passato internazionale importante.

“Quello dello scorso anno era un grande gruppo, e bisogna dare il giusto merito a chi è andato via perché tutti insieme abbiamo fatto un miracolo. I risultati, poi, inevitabilmente aiutano a cementare il gruppo. I nuovi arrivati – continua Bellomo- si sono subito integrati bene, senza nessun problema: merito anche di chi è rimasto, perché si è subito messo a disposizione. Mi hanno colpito anche i giocatori nuovi che hanno giocato a livelli alti, i quali sono arrivati con umiltà, sempre pronti allo scherzo e cercando subito di fare gruppo con noi. E’ importante lavorare e restare uniti, sicuramente i momenti di difficoltà ci saranno come in ogni stagione: dobbiamo essere bravi a mantenere lucidità e testa”.

Un campionato lungo, “tosto”, intrigante quello di Serie B, una realtà che Nicola Bellomo conosce bene per la sua lunga esperienza con diverse squadre.

“Rispetto alla serie C è un campionato molto fisico, difficile. In serie B tutte le avversarie sono attrezzate bene, dalla prima all’ultima. A lungo andare a fare la differenza sono continuità di prestazioni, risultati e costanza nel rendimento. Questa serie B, in particolare, sarà molto equilibrata”.

Alcune squadre sembrano partire favorite, forti di un mercato importante, ma il campionato è livellato e le possibili sorprese sono dietro l’angolo.

“Lo ripeto, è un campionato difficile ed equilibrato. Sulla carta le favorite potrebbero essere Monza, Spal, Lecce e Brescia, ma occhio a squadre come Pordenone e Cittadella, che spesso non vengono citate ma alla fine dimostrano qualità. Non penso ci sia una sola favorita. Poi ogni anno ci sono anche le sorprese…”

In queste due prime uscite, Bellomo ha confermato la sua maturazione calcistica, modificando anche il modo di giocare: non solo qualità e assist decisivi, ma anche tanta sostanza, sacrificio tattico e corsa.

“Sono davvero contento che questa cosa si sia notata. Dallo scorso anno con il mister ho molto lavorato su questo aspetto, non che in passato mi mancasse lo spirito di sacrificio ma forse non ero totalmente pronto a far valere determinate caratteristiche. Devo dire grazie al tecnico, che riesce a trasferire la sua impronta di gioco a tutta la squadra e la sua mentalità ad ogni singolo calciatore. Devo dare merito anche a lui se negli ultimi due anni sono riuscito a maturare in questo senso, mettendo le mie qualità maggiormente a disposizione della squadra, questa a livello personale è una maturazione importante”.

Riguardo agli obiettivi della Reggina, il numero 10 sceglie la via del dribbling.. “Sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi per questa stagione ma preferiamo tenerli per noi. L’importante è restare con i piedi per terra, continuare a lavorare sodo come stiamo facendo seguendo il mister per migliorarci gara dopo gara. Prima raggiungiamo la salvezza, poi il resto si vedrà. Conosciamo bene le nostre potenzialità, così come conosciamo le difficoltà che ti riserva un campionato così equlibrato”.

Tra certezze, realismo e anche scaramanzie, impossibile non pensare proprio alla Reggina quale una delle possibili sorprese di questa serie B 2020/2021.

“Non diciamolo…” scherza Bellomo.

Un ultimo pensiero è per i tifosi, quelli amaranto in primis: giocare negli stadi vuoti equivale ad un pugno nello stomaco.

“E’ una sensazione troppo brutta e strana, non saprei nemmeno come descriverla bene. Strana penso sia la parola giusta. Non so quanto gli stadi vuoti possano incidere nei risultati, perché poi tutto dipende dalle qualità delle squadre e dei singoli giocatori, che hanno il dovere di riuscire ad esprimersi anche in queste condizioni, sia in casa che in trasferta. Non vedo l’ora di rivedere i nostri tifosi allo stadio, anche perché al Granillo fanno la differenza. Spero si torni alla normalità, per due motivi: il desiderio di rivedere il pubblico allo stadio e la certezza che questo significherebbe la sconfitta del virus. Mi auguro, con tutto il cuore, che questo periodo possa diventare presto soltanto un brutto ricordo”.

v.i.