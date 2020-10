Ex Reggina, Castiglia va al Rende e riabbraccia Gagliardi

E’ durata appena tre mesi l’avventura di Ivan Castiglia alla Recanatese (dove ha esordito solo alla prima giornata di campionato), con il centrocampista calabrese che ha trovato una nuova sistemazione proprio nella ‘sua’ Calabria. Il 32enne ex Reggina, infatti, ha da poco firmato un contratto con il Rende, club neo retrocesso dalla Serie C con il quale militerà nel campionato di Serie D 2020/21 (iniziato con una sconfitta ad Acireale per i biancorossi).

Il centrocampista classe ’88, che dopo l’ultima esperienza alla Reggina ha vestito le maglie di Triestina, Giulianova e, appunto, Recanatese, si avvicina dunque a casa e, in questa sua nuova avventura, riabbraccia Franco Gagliardi, nota figura del calcio calabrese (nonché anch’egli ex amaranto) operante nel club biancorosso. L’esperto tecnico conosce Castiglia sin da piccolo ed i due, in particolar modo, hanno condiviso il percorso in riva allo Stretto.