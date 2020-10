Coppa Italia Dilettanti, ultima giornata: programma e arbitri

Ultime News

Ha lo status di under ed è un centrocampista romano classe 1999 l’ultimo colpo della Reggina in questa finestra estiva di calciomercato, da poco conclusasi. Andrea Marcucci è un nuovo calciatore amaranto ed ha firmato un...

Termina qui la finestra ‘estiva’ di calciomercato per la stagione 2020/21. Il gong è arrivato, come previsto, alle ore 20 nella location dell’Hotel Sheraton a Milano. Di seguito, il tabellone con tutti i...

Dilettanti

05/10/2020 | A cura di Domenico Geria

Una tripletta per mettere in chiaro le sue intenzioni fin da subito. Tonino Postorino ha scelto il San Gaetano Catanoso per fare la differenza e portare la squadra di mister Falduto in alto, verso vette mai raggiunte prima nella...