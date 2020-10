Under 17: 10 giornate di squalifica ad un giovane calciatore della Reggina

Non solo la sonora sconfitta casalinga per tre reti a zero contro la Fiorentina. La Reggina oltre il ko deve fare i conti con una pesante e clamorosa squalifica decisa dal Giudice sportivo nei confronti di un suo giovane tesserato.

Second quanto si legge nel comunicato COMUNICATO UFFICIALE N° 027/Campionati Giovanili del 06/10/2020 pubblicato sul sito della figc, il giudice sportivo ha deciso la squalifica

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE per il calciatore P. I. (REGGINA 1914) “Per aver proferito nei confronti di un avversario una frase offensiva contenente un’espressione di discriminazione per motivi di razza”.