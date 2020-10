Under 17 Elite, 1^ giornata: colpo Locri a Lamezia, pari esterno per il Boca N. Melito

Punti in trasferta per gli amaranto, vittoriosi in casa dell'Academy Lamezia, e per i biancorossi, i quali fanno 1-1 con la Morrone; la Segato cade in casa

Ha preso il via il campionato regionale Under 17 Elite “Piero Lo Guzzo” con le gare della prima giornata disputate domenica. Parte forte il Locri che con un 2-0 espugna il campo dell’Academy Lamezia; punto raccolto in trasferta anche per il Boca Nuova Melito che fa 1-1 a Cosenza contro la Morrone. Debutto da dimentica invece per la Segato, sconfitta al “Lo Presti” di Gallico per 2-0 dal Real Cosenza.

I risultati della 1^ giornata

Academy Lamezia-Locri 0-2

Morrone-Boca N. Melito 1-1

Pro Cosenza-Filadelfia Cup 3-2

Segato-Real Cosenza 0-2

Sporting Club Corigliano-Calcio Lamezia 2-3

Taverna-Marca 1-1

Virtus Soverato-Juventus Club 2-1

Classifica

3 Calcio Lamezia, Locri, Pro Cosenza, Real Cosenza, Virtus Soverato

1 Boca N. Melito, Marca, Morrone, Taverna

0 Academy Lamezia, Filadelfia Cup, Juventus Club, Segato, Sporting Club Corigliano