Serie D: dall’Olanda alla Calabria, “El Benzinero” Bargas esalta il San Luca

Il suo ingaggio aveva fatto rumore tanto che ne avevano parlato anche le reti nazionali. Adesso, “El Benzinero” Hugo Bargas, il calciatore dal valore di mercato più alto di tutti i gironi di Serie D, è entrato di diritto nella storia del San Luca firmando la doppietta valsa la prima storica vittoria del club nella categoria interregionale.

Un cammino lungo quello di Bargas, un giramondo figlio d’arte, dato che il padre Angel aveva fatto parte della Seleccion argentina negli anni ’70, collezionando una trentina di presenze, 3 delle quali ai Mondiali del ’74 (saltò solo la sfida del primo girone con l’Italia); un terzino di qualità che vinse il campionato in patria con il Chacarita Juniors nel ’69, venendo premiato nel ’72 come calciatore dell’anno, passando poi in Francia dove si aggiudicò due titoli nazionali e una Coppa di Francia con la maglia del Nantes.

Da un padre difensore ad un figlio attaccante. Nato proprio in Francia, Hugo, classe ’86, ha iniziato la sua carriera in Argentina nelle giovanili dell’All Boys. Dal 2008 ha dato il via ad un personalissimo giro del mondo, partendo dall’Olanda, dove con la maglia del De Graafschap vince il campionato di seconda serie e, l’anno seguente, raggiunge la salvezza in Eredivisie. Sommando anche la parentesi nello Zwolle, per Bargas in Olanda si contano 27 gol in 90 partite.

Il suo tour lo riporta all’All Boys, nella massima serie argentina, prima di tornare in Europa dove gioca in Spagna con il Tarragona, in Azerbaijan con il Neftchi Baku e anche in Italia, in Serie C con al Cremonese. E ancora Bolivia, Ecuador ed El Salvador, prima di atterrare al “Corrado Alvaro” di San Luca. Dove in una calda domenica di ottobre del 2020, Hugo Bargas prende per mano i suoi, sotto in casa per 2-0 contro la Gelbison: prima suggerisce con il proprio movimento l’assist in verticale di un compagno, lo scavetto a battere il portiere ospite è un mix di tecnica, freddezza e lucidità; dopo il pari De Miranda, quasi allo scadere “El Benzinero” regala la vittoria al San Luca di mister Cozza, quando interviene in spaccata sul traversone basso del giovane Pelle e da bomber di razza insacca la rete del definitivo 3-2.

Primi gol per Bargas, prima vittoria per il San Luca. Dalle parti del “Corrado Alvaro” sembra iniziata una storia che promette grandi emozioni grazie al Benzinero giramondo.

