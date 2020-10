Serie B, marcatori e tabellini di tutte le partite della seconda giornata

La vittoria della Reggina, ma anche i numerosi successi esterni di Salernitana, Lecce, Frosinone e Reggiana caratterizzano la seconda giornata di serie B. Menez sigla la sua seconda rete stagionale, primo acuto per Tutino.

Tutti i tabellini delle partite della seconda giornata di serie B:

CHIEVO-SALERNITANA 1-2

Marcatori: 24′ pt Mogos (C), 34′ pt Tutino (S), 19′ st Djuric (S).

CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Bertagnoli (1′ st Canotto), Obi, Palmiero (32′ st Zuelli), Garritano (32′ st Morsay); Fabbro (32′ st Pucciarelli), Djordjevic (22′ st De Luca). A disp. Confente, Illanes, Colley, Grubac, Pavlev, Cotali, Metlika. All. Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz (45′ st Curcio), Schiavone (12′ st Capezzi), Di Tacchio, Cicerelli (36′ st Veseli), Djuric (36′ st Gondo), Tutino (45′ st Lombardi). A disp. Russo, Bogdan, Iannoni, Giannetti. All. Castori.

Arbitro: Massimi di Termoli (Palermo/Ruggieri). IV uomo: Meraviglia di Pistoia

Note: Ammoniti: Mogos (C), Lopez (S). Espulso: al 44′ st Obi (C) per somma di ammonizioni. Angoli: 4-1. Recupero 1′ pt e 5’st.

ASCOLI-LECCE 0-2

Marcatori: 54’ Mancosu, 66’ Henderson

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino (cap.), Brosco, Avlonitis (46’ Corbo), Sarzi Puttini; Donis (67’ Sabiri), Saric, Cavion (75’ Gerbo); Chiricò, Baijc (60’ Velios), Cangiano (75’ Malle). A disposizione: Ghazoni, Sini, Semeraro, Sarr, Lico. Allenatore: Bertotto

LECCE (4-3-3): Gabriel; Zuta (50’ Tachtsidis), Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer (70’ Maselli), Mancosu (cap.); Adjapong, Coda (81’ Stepinski), Listkoswki (81’ Lo Faso). A disposizione: Bleve, Milli, Rossettini, Monterisi, Pierno, Gallo, Dubickas. Allenatore: Corini.

Arbitro: Ros di Pordenone.

Note: Ammoniti: 42’ Henderson, 62’ Lucioni, 87’ Corbo

EMPOLI-MONZA 0-0

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci (58′ Haas), Stulac, Bandinelli (70′ Damiani); Moreo; La Mantia, Mancuso All. Dionisi (Pratelli, Provedel, Olivieri, Bajrami, Merola, Fantacci, Zappella, Pirrello, Viti, Parisi)

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Armellino (65′ Frattesi), Barberis, Colpani (65′ Barillà); Machin (78′ Boateng); Mota Carvalho (78′ Finotto), Gytkjaer (75’Gytkjaer) All. Brocchi (Di Gregorio, Anastasio, Fossati, D’Errico, Scaglia, Carlos Augusto, Lepore)

Arbitro: Sig. Di Martino di Teramo (Di Gioia-Schirru)

Note: Spettatori 800 circa. Ammonito: Stulac (E) e Barberis (M). Recupero: 0 pt, 3′ st

VENEZIA-FROSINONE 0-2

Marcatori: 13’ pt Novakovich, 25’ st Szyminski.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino (17’ st Crnigoj), Taugourdeau (41’ st Karlsson), Maleh; Aramu (27’ st Di Mariano); Bocalon (17’ st Forte), Capello (27’ st Johnsen).

A disposizione: Pomini, Ferrarini, Molinaro, Vacca, Cremonesi, Marino, Bjarkason. Allenatore: P: Zanetti.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi (5’ st Zampano), Maiello, Kastanos, Beghetto (42’ st D’Elia); Rodhen; Parzyszek (5’ st Novakovich), Ciano (23’ st Dionisi). A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Ariaudo, Capuano, Tabanelli, Tribuzzi, Vitale, Ardemagni. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Santoro di Messina; assistenti Paganessi di Bergamo e Maccadino di Pesaro; Quarto Uomo Scarpa di Collegno (To).

Note: spettatori 500 circa; angoli: 9-3 per il Venezia; ammoniti: 33’ pt Maleh, 39’ pt Salvi, 44’ pt Modolo; recuperi: 2’ pt; 5’ st.



REGGINA-PESCARA 3-1

Marcatori: 23′, 27′ Liotti (R), 44′ Ménez (R, 70′ Maistro (P)

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto (46′ Cionek), Rossi; Delprato, Bianchi (55′ Faty), Crisetig, Liotti (55′ Di Chiara); Bellomo; Ménez (81′ Mastour), Denis (68′ Lafferty). A disposizione: Guarna, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova (55′ Masciangelo), Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski (73′ Bocchetti); Busellato, Valdifiori (55′ Omeonga), Memushaj (65′ Bocic); Galano, Maistro; Ceter (46′ Asencio). A disposizione: Radaelli, Sorrentino, Elizalde, Fernandes, Ventola, Capone, Riccardi. Allenatore: Oddo.

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 (Alessio Berti di Prato e Davide Moro di Schio). IV uomo: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Note: Al 18′ Galano (P) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Rossi (R), Bellomo (R), Memushaj (P), all. Toscano (R). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 0’ pt, 5’st.

LR VICENZA – PORDENONE 1-1

Marcatori: 9′ st Diaw, 17′ Cappelletti.

LR VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte (13′ st Giacomelli), Pontisso (37′ st Cinelli), Rigoni, Dalmonte (38′ st Zonta); Meggiorini (18′ st Guerra), Gori (13′ st Marotta). A disp.: Perina, Scoppa, Bizzotto, Pasini, Ierardi, Barlocco, Jallow. All. Di Carlo.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Calò, Rossetti (43′ st Pasa); Gavazzi (21′ st Musiolik); Ciurria (21′ Scavone), Diaw. A disp.: Passador, Berra, Stefani, Secli, Misuraca, Bassoli, Butić, Chrzanowski. All. Tesser.

Arbitro: Camplone di Pescara. Assistenti Villa e Della Croce di Rimini. Quarto ufficiale Panettella di Bari.

Note: ammoniti Diaw, Bruscagin, Gavazzi, Calò, Rigoni, Camporese, Vogliacco. Angoli 5-4. Recupero: pt 3′; st 4′. Spettatori 462, incasso 5.765 euro.

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA 0-2

Marcatori: 43′ pt Mazzocchi (R); 43′ st Varone su rig.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Costa; Morosini (36′ st Coppolaro), Paolucci, Brescianini (22′ st Petrovic); Crimi (42′ st Koutsoupias); De Luca (42′ st Cardoselli), Brunori. A disposizione: Paroni, Russo, De Santis, Cleur, Bonini, Coppolaro, Pavic, Di Cosmo, Toscano. Allenatore: Bruno Tedino.

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Ajeti, Espeche, Martinelli; Zampano (45′ st Gyamfi), Muratore (17′ st Varone), Rossi, Kirwan; Radrezza (17′ st Voltan); Zamparo (17′ st Kargbo), Mazzocchi (34′ st Lunetta). A disposizione: Voltolini, Gatti, Libutti, Germoni, Pezzella, Cambiaghi, Marchi. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Arbitro: Daniel Amabile di Valdagno (Emanuele Prenna e Filippo Bercigli; IV Uomo: Mattia Scarpa).

Note – Partita a porte chiuse. Ammoniti Mazzocchi, Ajeti, Coppolaro, Poli. Corner 6-6. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

SPAL-COSENZA 1-1

Marcatori: 3′ s.t. Salamon, 49′ s.t. Tiritiello (C)

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Missiroli, Sa. Esposito (23′ s.t. Murgia), D’Alessandro (33′ s.t. Sala); Valoti; Paloschi, Se. Esposito (23′ s.t. Strefezza). All. Mezzini. A disposizione: Thiam, Gomis, Ranieri, Spaltro, Okoli, Sernicola, Jankovic, Tunjov, Brignola.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso (47′ s.t. Tiritiello), Idda, Legittimo; Corsi (26′ s.t. Sueva), Bruccini (13′ s.t. Kone), Sciaudone, Bittante; Bahlouli (13′ s.t. Sacko, 26′ s.t. Litteri); Carretta, Baez. All. Occhiuzzi. A disposizione: Saracco, La Vardera, Ficara, Gaudio, Arbitro: Robilotta di Sala Consilina

Note: ammoniti Sciaudone, Se. Esposito, Legittimo, Baez, Sacko, Idda, Valoti

PISA-CREMONESE 1-1

Marcatori: 7′ Vido (P), 40′ Buonaiuto (C)

PISA (4-3-1-2): Perilli; Lisi, Varnier, Caracciolo, Pisano (55′ Birindelli); Mazzitelli, Marin (61′ Masucci), Gucher (81′ De Vitis); Soddimo (61′ Siega); Vido (81′ Palombi), Marconi. A disp.: Kucich, Loria, Belli, Zammarini, Sibilli, Masetti, Benedetti. All: Luca D’Angelo

CREMONESE (4-3-1-2): Volpe; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (81′ Valeri); Valzania, Gustafson, Pinato (30′ Buonaiuto); Ghisolfi (45′ Deli); Ceravolo (65′ Strizzolo), Ciofani (81′ Celar). A disp.: De Bono, Zaccagno, Fiordaliso, Castagnetti, Nardi. All.: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Sig. Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo (Assistenti: Sig. Alessandro Giallatini di Roma e il Sig. Pasquale Capaldo di Napoli. Quarto uomo: Sig. Manuel Volpi di Arezzo)

NOTE: AMMONITI: Ravanelli (C), Strizzolo (C), Lisi (P), Birindelli (P), Terranova Angoli: 5-6. Recuperi: 2’ pt ; 4′ st

CITTADELLA-BRESCIA 3-0

Marcatori: 58′ D’Urso, 74′ Tsadjout, 96 Gargiulo.

CITTADELLA (4-3-1-2) Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma (80′ Benedetti); Vita (91′ Tavernelli), Pavan, Branca (80′ Rosafio); D’urso (73′ Iori); Tsadjout (80’Gargiulo), Ogunseye All. Venturato (A disp. Plechero, Perticone, Camigliano, Proia, Mastrantonio, Awua, Cassandro).

BRESCIA (4-2-3-1) Joronen; Mateju, Chacellor, Mangraviti, Martella; Dessena (59′ Van de Looi), Labojko (83′ Viviani); Spalek (62′ Skrabb), Ayè, Zmrhal (59′ Ragusa); Donnarumma All. Delneri (A disp. Kotnik, Cistana, Semprini, Ghezzi).

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Note: Partita a porte chiuse. Angoli 3-3. Ammonito Rosafio. Recupero 0′ e 6′.