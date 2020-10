Serie B, lo sfogo di Cellino: “Minacciato dai giocatori perché vogliono andare via”

Dichiarazioni molto pesanti quelli del presidente del Brescia Massimo Cellino, ai microfoni di 90° minuto.

Il numero uno delle rondinelle, prima ha commentato la situazione del calcio italiano davanti all’emergenza Covid, senza peli sulla lingua rivolgendosi a Gravina: “il presidente federale Gravina deve smettere di fare politica e pensare di più al calcio. Bisogna prendere decisioni forti e importanti”.

Poi ha commentato la situazione interna al Brescia: “Io non sono in condizioni di gestire il calcio così: se viene qualcuno gli regalo il Brescia. Non mi è mai successo in trent’anni di calcio che calciatori vengano a minacciarmi dicendomi…o mi manda via o sono depresso. Mai successo! Ho cinque telefoni e li ho spenti tutti. Non hanno manco l’educazione. Ho i direttori sportivi…perché chiamano me!“