San Gaetano parte a razzo, Postorino ruggisce 3 volte contro la Pro Pellaro

Tripletta per l'attaccante ex Aurora, Bocale e Reggiomediterranea, tre gol tutti diversi ma che mandano un unico messaggio al campionato

Una tripletta per mettere in chiaro le sue intenzioni fin da subito. Tonino Postorino ha scelto il San Gaetano Catanoso per fare la differenza e portare la squadra di mister Falduto in alto, verso vette mai raggiunte prima nella breve storia di questo club.

Tre gol contro la Pro Pellaro, un’altra delle squadre indicate tra le sicure protagoniste della stagione; tre marcature, una diversa dall’altra, a cominciare dal rigore che si procura e trasforma con freddezza, per rompere il ghiaccio e spezzare l’equilibrio. Il secondo gol è invece quello che più di tutti si associa al carattere di Postorino: perseveranza, velocità di gambe ma soprattutto di pensiero, esperienza e tenacia. L’ex attaccante di Aurora, Bocale e Reggiomediterranea riesce a portar via il pallone al difensore avversario con un gioco di prestigio, freddando il portiere sull’uscita.

La partita è ormai chiusa ma la fame di gol di Postorino è tutt’altro che saziata: in pieno recupero scatta su un lunghissimo lancio trovando una prateria nella metà campo della Pro Pellaro; il resto è una pura formalità per uno come lui che ha sempre fatto la differenza tra Eccellenza e Promozione, il quale ha accettato con grande voglia questa nuova sfida, mandando subito un chiaro messaggio a tutte le altre squadre: Postorino e il San Gaetano ci sono e hanno lanciato ufficialmente il guanto di sfida alle altre aspiranti protagoniste della stagione.