Reggina, Vasic: ”Ringrazio gli amaranto per la fiducia. Darò il massimo per vincere con voi”

Nikola Vasic è stato l’ultimo colpo in attacco della Reggina, con cui il ds Taibi ha completato il reparto offensivo seppur già fosse di alta qualità.

Il ‘gigante’ svedese ha siglato un triennale e già sabato scorso contro il Pescara è stato convocato per la prima volta da mister Toscano, seppur restando in panchina per tutti i 90′.

L’attaccante classe ’91, con un messaggio sui social, ha voluto esprimere la sua felicità per quella che, di fatto, è la sua prima esperienza in Italia.

“Da quando ricordo – scrive su Instagram – ho sognato di giocare a calcio in Italia. Adesso è il momento e sarà molto divertente. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, ma un ringraziamento extra va alla mia famiglia e alla mia meravigliosa fidanzata! Senza di te, sarebbe stato completamente impossibile. Voglio ringraziare Gogas e l’Acropoli che hanno creduto e sviluppato il mio talento. E voglio ringraziare la Reggina per la fiducia, darò il massimo per vincere partite e campionati per voi!”.