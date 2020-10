Reggina, si chiude il mercato: il riepilogo di tutti i movimenti in entrata e in uscita

Si conclude ufficialmente la sessione estiva del calciomercato della stagione 2020/21. Di conseguenza, si chiude anche il mercato della Reggina, arrivata all’ultimo giorno ‘sazia’ e consapevole di aver concluso tutte le operazioni in programma, ha effettuato 16 operazioni in entrata e 15 in uscita, per un totale di 31 operazioni. Ultimo arrivato il centrocampista under Marcucci.

Di seguito il quadro completo di riepilogo:

ACQUISTI: Jérémy Ménez (a, svincolato), Kyle Lafferty, (a, svincolato), Alessandro Plizzari (p, titolo temporaneo AC Milan), Lorenzo Peli (d, titolo temporaneo Atalanta BC), Dimitrios Stavropoulos (d, svincolato) Lorenzo Crisetig (c, svincolato), Rigoberto Rivas (c, titolo temporaneo FC Inter), Enrico Delprato (d, titolo temporaneo Atalanta BC), Ricardo Faty (c, svincolato), Michael Folorunsho (c, titolo temporaneo SSC Bari), Gabriel Charpentier (a, titolo temporaneo CFC Genoa), Gianluca Di Chiara (d, titolo temporaneo AC Perugia), Thiago Cionek (d, svincolato), Nikola Vasic (a, titolo definitivo Akropolis IF), Mario Situm (c, svincolato), Andrea Marcucci (c, svincolato).

CESSIONI: Urban Zibert (c, titolo definitivo Mantova), Allan Pierre Baclet (a, titolo definitivo Potenza Calcio), Lorenzo Paolucci (c, titolo temporaneo SS Monopoli), Alberto De Francesco (c, titolo definitivo US Avellino), Simone Corazza (a, titolo definitivo US Alessandria), Matteo Rubin, (d, titolo temporaneo US Alessandria), Manuel Sarao (a, titolo definitivo Catania Calcio), Abdou Doumbia (a, titolo definitivo Carrarese Calcio), Matti Lund Nielsen (c, titolo definitivo FC Pro Vercelli), Reginaldo (a, titolo definitivo Catania Calcio), Edoardo Blondett (c, titolo definitivo US Alessandria), Paolo Marchi (d, titolo temporaneo Ravenna FC), Dimitrios Sounas (c, titolo definitivo AC Perugia), Desiderio Garufo (d, titolo temporaneo US Catanzaro), Davide Bertoncini (d, titolo definitivo Como).