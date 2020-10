Reggina-Pescara, l’MVP dei nostri lettori: fenoMénez…

Torna il sondaggio di Rnp relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Daniele Liotti, Jérémy Ménez e Lorenzo Crisetig. Questi i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la sfida del ”Granillo” tra Reggina e Pescara, terminata 3-1 e valevole per la seconda giornata di campionato.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria dell’attaccante Jérémy Ménez, autore di una prestazione sontuosa e di altissimo livello dal punto di vista qualitativo. Ha messo lo zampino in tutti e tre i gol e, in particolar modo nel suo, ha deliziato gli spettatori con un controllo al volo morbidissimo con successivo scarico in rete.

Il francese ha raccolto 96 delle 190 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Al secondo posto Daniele Liotti con 61, al terzo Lorenzo Crisetig con 31.

Appuntamento a sabato 17 ottobre, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Virtus Entella-Reggina.