Promozione B, classifica marcatori: Galletta e Marino sempre in copertina

Passano gli anni ma loro non passano mai. E continuano a far gol lasciando il segno. Gianni Galletta e Ciccio Marino, compagni di squadra fino ad un paio di anni fa, comandano la classifica marcatori del Girone B di Promozione dopo le prime due giornate.

Galletta ha messo a segno tre gol nel derby vinto dal Brancaleone in casa dell’Africo; tagliato il prestigioso traguardo delle 500 partite in carriera lo scorso gennaio, continua ad essere portabandiera della squadra di mister Criaco, dando il giusto esempio ai più giovani compagni. Marino ha invece siglato una doppietta nel successo del Borgo Grecanico contro la favoritissima Gioiese, per tre punti che collocano la matricola melitese in vetta con Gioiosa e San Giorgio.

Con Galletta e Marino, in prima posizione c’è anche Valentin Sanchez della Gioiese, che dopo la doppietta alla Bagnarese, ha messo a segno contro il Borgo il rigore che ha reso meno amara la sconfitta della formazione viola.

Classifica marcatori

3 reti: Marino (Borgo Grecanico Melitese), G. Galletta (Brancaleone), Sanchez (Gioiese).

2 reti: Criaco (Africo), Cannitello (Filogaso), Petrone (Gioiese), Calabrese e Gliozzi (Gioiosa), Bartolomeo (Ludos Ravagnese), Darboe (Monasterace), Giglio (Sporting CZ Lido).

1 rete: 23 calciatori.