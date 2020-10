Mercato Serie B, arriva il gong: tutti i trasferimenti delle 20 squadre cadette

Termina qui la finestra ‘estiva’ di calciomercato per la stagione 2020/21. Il gong è arrivato, come previsto, alle ore 20 nella location dell’Hotel Sheraton a Milano. Di seguito, il tabellone con tutti i movimenti di mercato in entrata ed in uscita delle venti squadre del campionato di Serie B:

ASCOLI

ACQUISTI: Gerbo (c, Crotone, fine prestito), Ndiaye (p, Atalanta, prestito), Saric (c, Carpi, definitivo), Sarr (p, Bologna, prestito), Buchel (c, svincolato), Donis (c, svincolato), Ghazoini (d, Frosinone, definitivo), Corbo (d, Bologna, prestito), Mallè (a, Udinese, definitivo), Avlonitis (d, svincolato), Lico (c, Lazio, definitivo), Sarzi Puttini (d, Carpi, definitivo), Cangiano (a, Bologna, prestito), Chiricò (a, Monza, definitivo), Vellios (a, svincolato), Sini (d, Ternana, definitivo), Bajic (a, Udinese, prestito), Sabiri (C, Paderborn, definitivo), Spendlhofer (d, svincolato), Ibrahimi (a, Torino, prestito), Pierini (a, Sassuolo, prestito), Tupta (a, Hellas Verona, prestito), Kragl (c, Benevento, prestito)

CESSIONI: Scamacca (a, Sassuolo, fine prestito), Morosini (c, Brescia, fine prestito), Ventola (p, Imolese, prestito), Valentini (d, svincolato), Laverone (d, Ternana, definitivo), Ganz (a, Mantova, prestito), Padoin (c, svincolato), Beretta (a, svincolato), Chajia (c, svincolato), Petrucci (c, Cosenza, definitivo), Pinto (d, Potenza, prestito)

BRESCIA

ACQUISTI: Tom van de Looi (c, Groningen, definitivo), Łabojko (c, Slask Wroclaw, definitivo), Parzajuk (a, Club Olimpia, prestito), Kotnik (p, svincolato), Ragusa (a, Verona, prestito), Jagiello (c, Genoa, prestito)

CESSIONI: Gastaldello (d, ritiro), Alfonso (p, svincolato), Tonali (c, Milan, definitivo), Morosini (c, Virtus Entella, fp), Viviani (c, Chievo Verona, definitivo)

CHIEVO VERONA

ACQUISTI:Rondinella (d, Savoia, definitivo), Canotto (a, Juve Stabia, definitivo), De Luca (a, Torino, definitivo), Illanes (d, Fiorentina, prestito), Mogos (d, Cremonese, definitivo), Palmiero (c, Napoli, prestito), D’Amico (c, Sampdoria, prestito), Gigliotti (d, Crotone, definitivo), Ciciretti (a, Napoli, prestito), Viviani (c, Brescia, definitivo)

CESSIONI: Dickmann (d, SPAL, fp), Vignato (c, Bologna, fp), Segre (c, Torino, fp), Ceter (a, Roma, fp)

CITTADELLA

ACQUISTI: Grillo (a, svincolato), Mastrantonio (c, Monterosi, definitivo), Tavernelli (a, Gubbio, definitivo), Ogunseye (a, Olbia, fp), Donnarumma (d, Monopoli, definitivo), Cassandro (d, Bologna, prestito), Awua (c, Spezia, prestito), Tsadjout (c, Milan, prestito), Bassano (d, Prato, definitivo), Cissè (a, svincolato), Kastrati (p, svincolato, definitivo)

CESSIONI: Panico (a, Novara, definitivo), Diaw (a, Pordenone, definitivo), De Marchi (a, Virtus Verona, prestito), Stanco (a, Modena, definitivo), Paleari (p, Genoa, prestito)

COSENZA

ACQUISTI: Litteri (a, Padova, fp), Tiritiello (d, Virtus Francavilla, fp), Moreo (a, Monopoli, fp), Falcone (p, Sampdoria, prestito), Sacko (a, svincolato), Ingrosso (d, Pisa, prestito), Kone (c, Torino, prestito), Bahouli (c, Sampdoria, prestito), Gliozzi (a, Monza, prestito), Bouah (d, Roma, prestito), Petre (a, FCSB, prestito), Ba (c, Nantes, prestito), Vera Ramirez (d, Lecce, prestito), Borrelli (a, Pescara, prestito), Petrucci (c, Ascoli, definitivo), Matosevic (p, svincolato, definitivo)

CESSIONI: Pierini (a, Sassuolo, fp), Broh (c, Sassuolo, fp), Asencio (a, Genoa, fp), Machach (c, Napoli, fp), Lazaar (d, Newcastle, fp), Riviere (a, svincolato), D’Orazio (d, svincolato), Perina (p, svincolato), Capela (d, svincolato), Moreo (a, Lucchese, prestito), Litteri (a, Triestina, definitivo)

CREMONESE

ACQUISTI: Crescenzi (d, Verona, definitivo), Alfonso (p, svincolato), Ravanelli (d, Sassuolo, prestito), Zortea (d, Atalanta, prestito), Pinato (d, Sassuolo, prestito), Bonaiuto (a, Perugia, definitivo), Valzania (c, Atalanta, prestito), Valeri (d, Cesena, definitivo), Strizzolo (a, Pordenone, fp), Gaetano (c, Napoli, prestito), Nardi (c, Novara, prestito), Zaccagno (p, Torino, prestito), Fiordaliso (c, Torino, prestito), Fornasier (d, Parma, definitivo)

CESSIONI: Palombi (a, Lazio, fp), Parigini (a, Genoa, fp), Kingsley (a, Bologna, fp), Arini (c, svincolato), Claiton (d, svincolato), Ravaglia (p, Sampdoria, definitivo), Piccolo (a, svincolato), Montalto (a, Bari, definitivo)

EMPOLI

ACQUISTI: Zappella (d, Piacenza, fp), Damiani (c, Carrarese, fp), Zurkovski (c, Fiorentina, prestito), Terzic (d, Fiorentina, prestito), Olivieri (a, Juventus, prestito), Brkic (a, Dinamo Zagabria, prestito), Cambiaso (d, Genoa, prestito), Parisi (d, Avellino, definitivo), Haas (c, Atalanta, prestito), Casale (d, Verona, prestito), Matos (a, Udinese, prestito), Furlan (p, Catania, definitivo)

CESSIONI: Henderson (c, Verona), Frattesi (c, Sassuolo, fp), Zurkowski (c, Fiorentina, fp), Cannavò (a, Vis Pesaro, prestito), Imperiale (d, Carrarese, prestito), Maietta (d, ritiro), Perucchini (p, Pistoiese, definitivo), Vivoli (p, Pistoiese, prestito), Merola (a, Arezzo, prestito), Sakho (c, Arezzo, prestito), Provedel (p, Spezia), Antonelli (d, risoluzione), Provedel (p, Spezia, definitivo)

FROSINONE

ACQUISTI: Errico (c, Viterbese, fp), Kastanos (c, Juventus, prestito), Parzyszek (a, Piast Gliwice, definitivo), Baroni (d, Fiorentina, definitivo), Curado (d, Genoa, prestito), Carraro (c, Atalanta, prestito)

CESSIONI: Haas (c, Atalanta, fp), Paganini (c, svincolato), Krajnc (d, Fortuna Dusseldorf, prestito), Trotta (a, Famalicao, prestito), Citro (a, Bari, definitivo), Errico (c, Avellino, prestito), Besea (c, rescissione)

LECCE

ACQUISTI: Felici (a, Palermo, fp), Coda (a, svincolato), Listkowski (c, Pogon Szczecin, definitivo), Paganini (c, svincolato), Henderson (c, Verona, definitivo), Zuta (d, Hacken, definitivo), Adjapong (d, Sassuolo, prestito), Rodriguez (a, Real Madrid, definitivo), Stepinski (a, Verona, prestito), Björkengren (c, Falkenbergs, definitivo), Dermaku (d, Parma, prestito)

CESSIONI: Lapadula (a, Genoa, fp), Saponara (a, Fiorentina, fp), Barak (c, Udinese, fp), Babacar (a, Sassuolo, fp), Dell’Orco (d, Sassuolo, fp), Rispoli (d, Crotone, definitivo), Tsonev (c, Levski Sofia, definitivo), Shakhov (c, AEK Atene, definitivo), Benzar (c, Vitorul, prestito), Petriccione (c, Crotone, definitivo), Vera Ramirez (d, Cosenza, prestito)

MONZA

ACQUISTI: Barberis (c, Crotone, definitivo), Maric (a, Osijek, definitivo), Gytkjaer (a, Lech Poznan, definitivo), Donati (d, Lecce, definitivo), Colpani (c, Atalanta, prestito), Barillà (c, Parma, definitivo), Di Gregorio (p, Inter, prestito), Carlos Augusto (d, Corinthians, definitivo), Bettella (d, Atalanta, prestito), Frattesi (c, Sassuolo, prestito), Boateng (a, Fiorentina, definitivo), Marin (c, Dinamo Zagabria, definitivo), Pirola (d, Inter, prestito)

CESSIONI: Marchi (a, Vis Pesaro, definitivo), Marconi (d, Palermo, definitivo), Galli (c, Lecco, definitivo), Brighenti (a, Juventus, definitivo), Franco (d, Pro Sesto, definitivo), Palazzi (c, Palermo, prestito), Negro (d, Perugia, prestito), Morosini (c, FeralpiSalò, prestito), Del Frate (p, Pro Sesto, prestito), Marchesi (c, Pro Sesto, prestito), Lora (c, Lecco, definitivo), Mosti (c, Juventus, prestito), Origlio (d, risoluzione)

PESCARA

ACQUISTI: Valdifiori (c, svincolato), Omeonga (d, Genoa, definitivo), Ceter (a, Cagliari, prestito), Riccardi (a, Roma, prestito), Arlotti (a, Monaco, prestito), Del Favero (p, Juventus, prestito), Maistro (c, Lazio, prestito), Jaroszyński (d, Genoa, prestito), Capone (a, Atalanta, prestito), Bellanova (d, Atalanta, prestito), Asencio (a, Genoa, prestito), Fernandes (c, Juventus, prestito), Bocchetti (d, Verona, prestito), Antei (d, Benevento, prestito), Vokic (c, Benevento, prestito), Alastra (p, Parma, prestito), Nzita (d, Perugia, prestito), Guth (d, Atalanta, prestito)

CESSIONI: Bojinov (a, svincolato), Kastanos (c, Juventus, fp), Bruno (c, svincolato), Kanoutè (c, Cercle Brugge, definitivo), Maniero (a, svincolato), Zappa (d, Cagliari, definitivo), Borelli (a, Cosenza, prestito)

PISA

ACQUISTI: Loria (p, Juventus), Sibilli (a, svincolato), Varnier (d, Pisa, prestito), Vido (a, Atalanta, prestito), Palombi (a, Lazio, prestito), Mazzitelli (c, Sassuolo, prestito)

CESSIONI: Gori (p, Juventus), Moscardelli (a, ritiro), Eusepi (a, Alessandria, definitivo), Dekic (p, Casertana, prestito), Langella (c, Renate, prestito), Ingrosso (d, Cosenza, prestito), Verna (c, Catanzaro, definitivo), Izzillo (c, Casertana, prestito), Zammarini (d, Pordenone, prestito), Minesso (c, Perugia, prestito)

PORDENONE

ACQUISTI: Butic (a, Torino, definitivo), Rossetti (c, Torino, definitivo), Mallamo (c, Atalanta, prestito), Falasco (d, Perugia, definitivo), Diaw (a, Cittadella, definitivo), Calò (c, Genoa, prestito), Berra (d, Bari, prestito), Scavone (c, Bari, prestito), Musiolik (a, Rakow Czestochowa, prestito), Zammarini (d, Pisa, prestito), Perisan (p, Udinese, definitivo)

CESSIONI: Pobega (c, Milan, fp), De Agostini (d, svincolato), Burrai (c, Perugia, definitivo), Strizzolo (a, Cremonese, fp), Semenzato (d, Bari, definitivo), Magnaghi (a, Sudtirol, prestito), Chiaretti (c, risoluzione)

REGGIANA

ACQUISTI: Gyamfi (d, Benevento), Germoni (d, Juve Stabia, definitivo), Cambiaghi (c, Atalanta, prestito), Cerofolini (p, Fiorentina, prestito), Pezzella (d, Roma, prestito), Zampano (d, svincolato), Lunetta (c, Atalanta, prestito), Voltan (c, Vis Pesaro, definitivo), Muratore (c, Atalanta, prestito), Mazzocchi (a, Sudtirol, prestito), Ajeti (d, svincolato), Gatti (d, Atalanta, definitivo), Kargbo (a, Crotone, prestito)

CESSIONI: Scappini (a, Modena, prestito), Favalli (c, Perugia, definitivo), Serrotti (c, rescissione), Santovito (d, Renate, prestito)

REGGINA

ACQUISTI: Menez (a, svincolato), Lafferty (a, svincolato), Crisetig (c, svincolato), Peli (c, Atalanta, prestito), Plizzari (p, Milan, prestito), Stavropoulos (d, svincolato), Delprato (d, Atalanta, prestito), Faty (c, svincolato), Folorunsho (c, Napoli, prestito), Charpentier (a, Genoa, prestito), Di Chiara (d, Perugia, prestito), Cionek (d, svincolato), Vasic (a, Akropolis, definitivo), Situm (c, svincolato), Marcucci (c, svincolato)

CESSIONI: Bresciani (d, Livorno, fp), Zibert (c, Mantova, definitivo), Baclet (a, Potenza, definitivo), Corazza (a, Alessandria, definitivo), Rubin (d, Alessandria, prestito), Paolucci (c, Monopoli, prestito), Sarao (a, Catania, definitivo), De Francesco (c, Avellino, definitivo), Reginaldo (a, Catania, definitivo), Doumbia (a, Carrarese, definitivo), Blondett (d, Alessandria, definitivo), Nielsen (c, Pro Vercelli, definitivo), Sounas (c, Perugia, definitivo), Garufo (d, Catanzaro, definitivo), Bertoncini (d, Como, definitivo)

SALERNITANA

ACQUISTI: Veseli (d, Empoli, definitivo), Guerrieri (p, Lazio, definitivo), Gyomber (d, Perugia, definitivo), Kupisz (d, Bari, prestito), Casasola (d, Lazio, prestito), Karo (d, Lazio, prestito), Lombardi (a, Lazio, definitivo), Schiavone (c, Bari, prestito), Cicerelli (c, Lazio, prestito), Tutino (a, Napoli, prestito), Belec (p, Sampdoria, prestito), Gondo (a, Lazio, prestito), Bogdan (d, Livorno, prestito), Capezzi (c, Sampdoria, definitivo), D’Andrea (a, Fiuggi, definitivo), Antenucci (a, Roma, prestito), Barone (a, svincolato, definitivo), André Anderson (c, Lazio, prestito), Adamonis (p, Lazio, prestito), Baraye (c, Padova, prestito)

CESSIONI: Gondo (a, Lazio, fp), Maistro (c, Lazio, fp), Kiyine (c, Lazio, fp), Lombardi (c, Lazio, fp), Akpa Akpro (c, Lazio, definitivo), Castiglia (c, Modena, definitivo), Vannucchi (p, Padova, definitivo), Esposito (d, Mantova, prestito), Billong (d, svincolato), Jallow (a, Vicenza, definitivo), Kalombo (d, Foggia, prestito), Firenze (c, Novara, prestito), Migliorini (d, Novara, definitivo), Cernigoi (a, Juve Stabia, prestito)

SPAL

ACQUISTI:Paloschi (a, Cagliari, fp), Dickmann (d, Chievo, fp), Spaltro (d, Cavese, fp), Sala (d, Sassuolo, prestito), Brignola (a, Sassuolo, prestito), Okoli (d, Atalanta, prestito), Ranieri (d, Fiorentina, prestito), Esposito (a, Inter, prestito)

CESSIONI: Reca (d, Atalanta), Felipe (d, svincolato), Petagna (a, Napoli, definitivo), Cerri (a, Cagliari, fp), Letica (p, Club Brugge, fp), Berisha (p, Atalanta, fp), Tomovic (d, Chievo Verona, fp), Cionek (d, svincolato), Valdifiori (c, svincolato), Bonifazi (d, Udinese, prestito), Fares (d, Lazio, definitivo), Mazzocco (c, Virtus Entella, prestito)

VENEZIA

ACQUISTI: Svoboda (d, Stadlau, definitivo), Bjarkason (c, I.A. Akranes, definitivo), Crnigoj (c, svincolato), Ceccaroni (d, Spezia, definitivo), Johnsen (a, Ajax, definitivo), Ferrarini (d, Fiorentina, prestito), Taugourdeau (c, trapani, definitivo), Molinaro (d, svincolato), Mazzocchi (d, Perugia, definitivo), Forte (a, Juve Stabia, definitivo), Karlsson (a, svincolato)

CESSIONI: Simeoni (p, Grosseto, prestito), Bertinato (p, Lecco, prestito), Zigoni (a, Noavra, prestito),Lollo (c, Bari, definitivo)

VICENZA

ACQUISTI: Meggiorini (a, svincolato), Ierardi (d, Sudtirol, definitivo), Beruatto (d, Juventus, prestito), Gori (a, Fiorentina, prestito), Dalmonte (c, Genoa, prestito), Perina (p, svincolato), Jallow (a, Salernitana, definitivo), Longo (a, Inter, definitivo), Da Riva (c, Atalanta, prestito)

CESSIONI: Bianchi (c, Mantova, definitivo), Arma (a, Virtus Verona, definitivo), Pizzignacco (p, Legnago, prestito), Zarpellon (c, Virtus Verona, prestito)

VIRTUS ENTELLA

ACQUISTI: Cardoselli (c, svincolato), Brunori (a, Juventus, prestito), Brescianini (c, Milan, prestito), Russo (p, Sassuolo, prestito),Pavic (d, svincolato), Costa (d, Napoli, prestito), Morosini (c, Brescia, definitivo), Mazzocco (c, SPAL, prestito)

CESSIONI: Sernicola (d, Sassuolo, fp), Mazzitelli (c, Sassuolo, fp), Icardi (c, Casertana, definitivo), Magrassi (a, Pontedera, prestito)