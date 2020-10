Ex Reggina: Coralli riparte dall’Eccellenza, Emmausso a Catania con Sarao e Reginaldo

Colpi dell’ultimo giorno di mercato. Alle ore 20 di questa sera, a Milano, ci sarà il gong che metterà la parola ‘fine’ a questa sessione ‘estiva’ di calciomercato, iniziata ufficialmente il primo giorno di settembre. Ultimi movimenti di mercato, dunque, per tutti i club d’Italia.

Coinvolti nei trasferimenti degli ultimi giorni di mercato, anche due ex calciatori della Reggina, non proprio di lunga data. Si tratta di Claudio Coralli e di Michele Emmausso, per i quali iniziano due avventure totalmente diverse. Il primo, capitano degli amaranto di Karel Zeman nella stagione 2016/17 (la prima tra i professionisti dopo il fallimento), scende in Eccellenza toscana e sposa la causa Ponsacco, tra le neo retrocesse del campionato di Serie D. Dopo la stagione a Reggio Calabria (13 reti), l’attaccante di Borgo San Lorenzo ha girovagato tra Carrarese, Alessandria, Messina e Aglianese.

Prosegue il cammino tra i professionisti ed in particolar modo in Serie C, invece, per Emmausso. Dopo la parentesi non fortunata in riva allo Stretto (dove ha totalizzato 14 partite e nessun gol, venendo ceduto a gennaio al Cuneo), il talentuoso attaccante di Scampia ha vestito anche la maglia del Siena, anche se l’exploit vero è proprio si è verificato a Vibo Valentia, dove è stato protagonista indiscusso della compagine calabrese con le sue 9 reti e con prestazioni di alto livello. In queste ore, invece, ha firmato un biennale con opzione al Catania, piazza che non ha di certo bisogno di presentazioni e che rappresenta per lui una grande chance. Seguirà altri due ex amaranto, ovvero Sarao e Reginaldo, da poco trasferitisi in terra etnea.

