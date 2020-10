Eccellenza, classifica marcatori: comanda l’intramontabile Zampaglione

Sono trascorsi appena 180′ eppure Mimmo Zampaglione si è già preso la scena a suon di gol. Per l’eterno bomber doppietta al Belvedere che vale il secondo successo per il Locri; sommando anche i due match giocati in coppa, per Zampaglione il bottino stagionale è già di 6 marcature in 4 incontri.

Al comando con l’ex attaccante di Reggina e Reggiomediterranea un altro bomber esperto che per la prima volta si affaccia alle nostre latitudini: Liborio Zuppardo, attaccante della Vigor Lamezia con oltre 140 gol in carriera segnati in D, ha lo stesso bottino della punta del Locri dopo le prime due giornate; tuttavia, non ce ne voglia, la sua doppietta contro l’under 19 mandata in campo dal Corigliano assume un valore secondario. La prossima settimana a Gallico, Zuppardo avrà un test più impegnativo per candidarsi al ruolo di antagonista di Zampaglione.

Quattro calciatori a quota 2 reti, tra questi l’argentino Franco Padin della Reggiomediterranea, che quasi allo scadere regala i tre punti agli amaranto contro il Sambiase.

Classifica marcatori

3 reti: Zampaglione (Locri), Zuppardo (Vigor Lamezia).

2 reti: Leto (Isola C.R.), Padin (Reggiomediterranea), A. Angotti (Scalea), G. Foderaro (Vigor Lamezia).

1 rete: 31 calciatori.