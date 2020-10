Amaranto in Nazionale, chiamata per Plizzari, Lafferty e Delprato: impegni e tempi di ritorno

Una settimana di stop per i club di Serie A e Serie B del nostro calcio per via degli appuntamenti, fissati nei prossimi giorni, che vedranno all’opera le Nazionali, da quelle maggiori alle U21.

Una sosta che, in casa Reggina, vedrà la partenza di tre calciatori, tutti convocati dai rispettivi CT. Si tratta di Kyle Lafferty, Alessandro Plizzari ed Enrico Delprato, non nuovi alle convocazioni dal momento in cui ritrovano la Nazionale a distanza di un mese.

Gli impegni

I due azzurrini, convocati da Nicolato, dovranno affrontare Islanda prima (venerdì 9 ottobre, ore 17:30) e Irlanda dopo (martedì 13 ottobre, stesso orario). Per l’attaccante, impegnato con l’Irlanda del Nord, invece, l’impegno sarà triplo. Sfiderà prima la Bosnia Erzegovina (valida per le qualificazioni europee e in programma giovedì 8 ottobre), poi Austria (domenica 11) e Norvegia (mercoledì 14) valide per la competizione Nations League.

Quando torneranno in riva allo Stretto

Per Plizzari e Delprato, l’ultimo impegno è datato martedì 13 ottobre. I due, dunque, già dal giorno dopo dovrebbero far rientro in riva allo Stretto, ma tornerebbero ad allenarsi giovedì dopo l’esito dei tamponi. Discorso simile per Lafferty, il cui cammino con la Nazionale terminerà un giorno dopo, dunque mercoledì. In questo caso, l’attaccante rientrerebbe a filo per la gara di sabato contro la Virtus Entella, tenendo in considerazione che gli amaranto partiranno nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre.