Serie C, il Trapani non si Ã¨ presentato a Catanzaro: sarÃ  escluso dal campionato

Il Trapani non è si è presentato oggi a Catanzaro per la seconda giornata di campionato di serie C.

Inevitabile e consequenziale la squadra siciliana dal campionato di Serie C.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, attraverso una nota stampa è intervenuto sull’esclusione del Trapani dalla Serie C a causa della seconda rinuncia: “Un campionato molto complicato è davanti a noi: ci saranno problemi seri per il Covid-19 e per le sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie. È in questa situazione che occorre alzare le antenne per evitare infiltrazioni di capitali di non cristallina provenienza. Il dispiacere è forte per i tifosi, per il colpo al calcio italiano, per la Città di Trapani. Altresì, bisogna essere consapevoli che le regole per impedire ciò che successe in passato con il Pro Piacenza hanno funzionato”.