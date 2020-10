Reggina, il “Granillo” torna a sorridere in B: una vittoria attesa sei anni

Al debutto casalingo in campionato, la Reggina torna a vincere nel suo stadio in Serie B: l'ultima volta...

Da una squadra abruzzese all’altra, dal timbro di un calabrese all’altro. Dopo ben sei anni, il “Granillo” ritrova la vittoria in Serie B e lo fa grazie al successo di ieri contro il Pescara di Massimo Oddo, superato per 3-1 grazie alla doppietta di Liotti e la rete di Ménez. Un successo, tra l’altro, che corrisponde con la prima vittoria degli amaranto al ritorno in cadetteria, giunta alla seconda giornata di campionato.

Dunque, dal “Granillo” al “Granillo”, con molte similitudini al seguito. L’ultimo successo della Reggina in B tra le mura di casa, infatti, risale all’1 febbraio 2014, quando gli uomini dell’allora duo Gagliardi-Zanin vinsero di misura contro la Virtus Lanciano (1-0). Anche allora il match fu caratterizzato da condizioni metereologiche avverse ed etichettato come ‘per pochi intimi’ (circa 2.000 i presenti). Grande protagonista, anche in quel caso, fu un calabrese, proprio sotto la Curva Sud. Fu un colpo di testa di Antonino Barillà, infatti, a regalare la vittoria agli amaranto, che da lì in poi incassarono sei pareggi, dodici sconfitte e soltanto una vittoria (0-3 a Carpi), per uno score che costò la retrocessione.

Oggi, dopo quel lontano giorno di febbraio, il “Granillo” ritrova la vittoria in B e torna a sorridere, seppur con il grosso rammarico di non aver potuto esultare con i propri tifosi.

a.c.