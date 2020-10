“Ragazzino a chi”? Reggina, Del Prato fa rima con predestinato

Centrale difensivo in Coppa, esterno destro in campionato: il jolly di proprietà dell'Atalanta, ha sfodera una personalità da veterano.

Sgomitare nelle serie minori, per poi arrivare a riabbracciare quel sogno chiamato serie A. Dopo essere stato impiegato da centrale in Coppa, Enrico Delprato è stato gettato ancora nella mischia, a distanza di soli tre giorni: il jolly scuola Atalanta ha dovuto sostituire Gabriele Rolando, infortunatosi nel riscaldamento. Mister Toscano lo ha adattato in un ruolo per lui non naturale, ma la risposta è stata importante: prova concreta, senza sbavature, per quello che sembra davvero essere un predestinato.

Vent’anni e non sentirli. Mediano, centrale di difesa, terzino destro: Delprato si è meritato la conferma di calciatore moderno ed eclettico. Autorevolezza e personalità hanno accompagnato i suoi 90 minuti contro il Pescara. Il classe ‘2000 ha di fatto annullato il dirimpettaio Jaroszynski, facendo la voce grossa anche nei confronti di giocatori esperti come Memushaj, Maistro o Galano, costretti ad accentrare il loro raggio d’azione per trovare qualche spazio. Mai un tentennamento o un’indecisione, giocate semplici e senza fronzoli.

Probabilmente c’è da lavorare ancora in fase di spinta (soprattutto nel caso in cui dovesse tornare nella zona occupata da Rolando, ma Enrico Delprato si può definire un “giovane vecchio”, che in quanto a tempra gioca con il carisma di un calciatore navigato. La netta impressione, è che di questo ragazzo ne sentiremo di nuovo parlare.

Giuseppe Canale