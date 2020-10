Daniele Liotti, la prima volta non si scorda mai…

Ci sono giorni che rimangono indelebili nella mente di ogni calciatore, scandendone i tempi della carriera Il 3 ottobre 2020, è un giorno che Daniele Liotti non dimenticherà mai.

Prima partita in B al Granillo, prima doppietta in carriera: un sabato di pura gloria, per lui che è un terzino sinistro, abituato ad arare la fascia avanti e indietro, . Lo scorso anno, in occasione di Reggina-Terrnana, avevamo imparato ad apprezzare le doti balistiche di questo mancino dal piede vellutato. Ieri invece lo abbiamo visto realizzare due gol di opportunismo, come fosse una punta esperta. Un segnale, quest’ultimo, che fa capire la crescita totale del calciatore, maturato anche a livello tattico.

Una prestazione super da parte del ragazzo di Vibo, che in entrambe le situazioni si è fatto trovare prontissimo a ribadire in rete le occasioni che gli sono capitate. Prima un tiro di controbalzo, che ha beffato anche il difensore appostato sulla linea di porta, poi un tap-in di grande reattività, sull’assist di Bianchi (in tutte e due le azioni, c’è anche la firma di un sontuoso Menez).

Per rendere perfetta la giornata del classe ’94, ci sarebbe voluto anche il boato del Granillo, ancora tristemente vuoto a causa delle restrizioni anti-Covid. Ma se Daniele Liotti si confermerà sui livelli visti ieri, la festa completa è solo rimandata…

Giuseppe Canale