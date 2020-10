Reggina, UFFICIALE: ecco un nuovo acquisto già disponibile per oggi

Mario Situm alla Reggina ed è convocato per la gara di oggi.

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mario Situm. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto siglando un contratto sino al 30 giugno 2023.

Nato a Zagabria il 4 aprile del 1992, Mario cresce calcisticamente nelle giovanili diKustošija, Špansko Zagabria e Dinamo Zagabria. L’esordio tra i pro arriva proprio con la squadra più titolata della Croazia. Nella stagione 2011/12 Situm si divide tra Dinamo e Lokomotiv Zagabria, disputando complessivamente 29 partite, di cui 5 in Champions League. Il suo score a fine anno sarà di 5 gol e 3 assist.

Nelle successive due annate Mario si disimpegna con ottimi risultati proprio con laLokomotiv, collezionando 61 apparizioni, 9 marcature e 4 passaggi decisivi.

Il 2014 è l’anno in cui Situm sbarca in Italia. Lo Spezia lo preleva dalla Lokomotiv, puntando sulle sue importanti qualità. E Mario risponde con 70 gare in due stagioni, 8 gol e 8 assist.

Alla fine della sua avventura in bianconero, il jolly offensivo torna in patria, allaDinamo, disputando 5 delle 6 gare del girone di Champions League e 19 in campionato.

La parentesi con i polacchi del Lech Poznan dura giusto una stagione. Situm fa ritorno nuovamente alla Dinamo. Nel gennaio del 2019 firma con i turchi del Kayserispor, squadra dalla quale si svincola nell’attuale sessione di mercato.

Mario annovera nel suo palmarès 3 campionati croati, due coppe di Croazia e due Supercoppe. Ha all’attivo due presenze nella Nazionale maggiore croata e 33 nelle selezioni giovanili, con cui ha realizzato 3 reti.

La Reggina informa che avendo ricevuto nella tarda serata di ieri il transfert dalla federazione, il neo calciatore amaranto è stato convocato per la gara con il Pescara. Situm indosserà la maglia n. 92.