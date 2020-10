Reggina, Toscano: “Prova quasi perfetta, Menez decisivo nel primo tempo”

Al termine del match del “Granillo” vinto dalla Reggina per 3-1 sul Pescara, è intervenuto il tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“Sono contento, sappiamo di avere una certa identità, siamo una squadra che può far male a chiunque, dobbiamo migliorare nei dettagli e fare passi avanti, abbiamo preso un gol evitabile. Complimenti ai ragazzi, non era facile battere una squadra così importante. Dobbiamo essere aggressivi e intensi, oggi ci siamo riusciti e si è visto, abbiamo fatto una grande partita rischiando poco, a parte il rigore. Si poteva fare meglio nella gestione della gara, nel complesso di una grande partita. La nostra è stata una prova quasi perfetta, tutta la squadra ha fatto bene; gli esterni devono fare un gran lavoro in entrambe le fasi. Non era facile preparare la gara in un giorno, ma quando hai gente di qualità che ti rende facili le situazioni, tutto è più semplice; Menez nel primo tempo è stato determinante, è un ragazzo straordinario e ha voglia di dare il suo contributo.”