Non è perfetto ma molto meglio di mercoledì. Il manto erboso del Granillo che nella gara di coppa contro il Teramo mostrava condizioni non ottimali, specialmente nella fascia sotto la tribuna coperta, oggi sembra essere sistemato.

Intervento in tempi rapidissimi, per un prato che adesso non presenta zone “gialle” ma appare in via di completa sistemazione. Per il match di oggi tra Reggina e Pescara dunque, condizioni del terreno di gioco parzialmente migliorate rispetto a mercoledì.