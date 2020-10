Reggina-Pescara, le pagelle amaranto: Menez piede “fatato”, Liotti bomber consumato

Prova di qualità anche per Crisetig

Netta vittoria della Reggina contro il Pescara alla prima al Granillo di questa stagione in serie B. Primo tempo da padroni per gli amaranto che chiudono il match grazie ad una prova superba. Giocate deliziose di Menez, Liotti si trasforma in goleador di giornata.

Ecco le pagelle della Reggina di Reggionelpallone:

Plizzari 5,5 Il palo lo aiuta in occasione del penalty, poche volte chiamato in causa, sulla fucilata di Maistro si lascia battere sul suo palo e non sembra esente da responsabilità.

Loiacono 6,5 Pronti-via e sfiora il gol con un destro insidioso. Tutto il match a “comandare” senza sbavature, stoico quando nel finale recupera l’attaccante pescarese nonostante i crampi.

Gasparetto 6,5 Duello fisico con Ceter, mai una sbavatura. Dal 46’ Cionek 6,5 Difensore di assoluta garanzia, subito a guidare la difesa con autorità ed esperienza.

Rossi 6 Ingenuo ad inizio gara quando atterra Scognamiglio concedendo il rigore che Galano manda sul pallo. Si riprende con il passare dei minuti.

Delprato 6,5 Impiego last minute, sempre attento e disciplinato, maggiormente incline alla fase difensiva. Un jolly che tornerà utile.

Crisetig 7 Seconda gara di assoluto livello qualitativo e quantitativo, sempre presente nelle giocate amaranto. Suo l’assist per Menez nel tris amaranto. Giocatore intelligente capisce che nella ripresa bisogna abbassare la posizione e si piazza davanti alla difesa a fare la diga.

Bianchi 6,5 Motorino con una riserva di benzina inesauribile, riesce a trovare spesso lo spazio per infilarsi. Bravo quando deve accorciare sui registi pescaresi. Dal 57’ Faty 6 Gioca di posizione, senza sbavature.

Liotti 8 Da esterno si ritrova bomber di giornata: opportunismo, freddezza e posizionamento. Doppietta da attaccante consumato. Dal 57’ Di Chiara 5 In ritardo di condizione ed anche su Maistro che può liberamente calciare a rete. Perde il duello con l’esterno di Oddo che lo supera costantemente.

Bellomo 6 Cerca sempre di ritagliarsi lo spazio per la giocata, si abbassa tanto ed è al servizio della squadra. pochi squilli di qualità ma tanta sostanza anche in fase difensiva.

Menez 7,5 Aggancio con la calamita e destro secco per il tris amaranto e la sua seconda rete consecutiva. C’è sempre il suo zampino nelle azioni più pericolose della Reggina. Piede fatato. Dal 81’ Mastour sv Due volte vicino al gol. In crescita

Denis 6,5 Il suo fisico a disposizione del collettivo: nell’azione della prima rete fa tutto bene ma poi si lascia recuperare. Sta crescendo. Dal 69’ Lafferty 6 Capisce subito quello che deve fare: tenere palla e far respirare la sua squadra guadagnando falli e minuti. Compito eseguito.

Toscano 7 La sua squadra ha una identità precisa ed una mentalità ereditata dalla scorsa stagione. Incita i suoi a tenere i ritmi altissimi, specialmente nella pressione difensiva costringendo il Pescara a ripetuti errori in fase di impostazione.

v.i.