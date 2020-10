Reggina-Pescara 3-1, i TOP&FLOP amaranto: Liotti si veste da bomber, brilla la stella di MÃ©nez

Termina con il risultato di 3-1 la seconda giornata del campionato di Serie B per la Reggina, che al ”Granillo” batte il Pescara ed ottiene i primi tre punti della stagione grazie alle marcature di Liotti (doppietta) e Ménez e ad una prestazione di alto livello.

Di seguito i TOP&FLOP amaranto di RNP:

TOP

Daniele Liotti: Da esterno sinistro a…attaccante. Il calciatore calabrese si veste da bomber e sfrutta come meglio non poteva i due palloni capitatigli tra i piedi. Il primo è un tiro in controbalzo andato a scavalcare i difensori biancazzurri; il secondo un guizzo in spaccata da centravanti puro. Terzo gol in maglia amaranto, terzo nella stessa porta. Opportunismo, freddezza e posizionamento: prestazione da Top.

Jérémy Ménez: Inizialmente lo si vede un po’ in ombra, poi si accende e si salvi chi può. E’ presente in ogni azione dei tre gol e con classe, tecnica intelligenza trova sempre il varco giusto per trarne vantaggio. La sua rete, valevole per il terzo gol, racchiude tutto il suo talento. Aggancio con la calamita e destro secco a battere Fiorillo. Dopo Salerno, è di nuovo ‘Houdini’…

Lorenzo Crisetig: Qualità e quantità al servizio di mister Toscano, per un giocatore che si candida ad essere tra i centrocampisti più forti di tutta la categoria. Tutte le azioni amaranto passano dai suoi piedi, imposta sempre dal basso e trova abitualmente la giocata giusta. Tocca una miriade di palloni, uno di questi è il tocco pennellato all’indirizzo di Ménez in occasione del terzo gol. Nella ripresa, con la squadra in vantaggio di tre reti, capisce che bisogna contenere il risultato ed apportare maggiore equilibrio e si piazza davanti alla difesa.

FLOP

Nessuno: squadra ordinata, capace di svolgere molto bene entrambe le fasi di gioco. Straripante nel primo tempo, ma allo stesso tempo matura e consapevole della propria forza in fase di gestione del risultato. Tante, tantissime le note positive…

Antonio Calafiore