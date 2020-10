Reggina, Menez: “MentalitÃ  giusta, la vittoria Ã¨ per i tifosi”

Intervenuto subito dopo il triplice fischio ai microfoni di DAZN, il francese Jeremy Menez si è così espresso.

“Nella vita si deve sognare, dobbiamo stare sereni perché il campionato è lungo, ma la mentalità è giusta. Non è una sfida personale, se sto bene viene tutto da sé. Bello giocare in questo stadio, aspettiamo che tornino i nostri tifosi, la vittoria è anche per loro. Il mister ci chiede alcune cose e noi le rispettiamo, io aiuto la squadra e faccio il massimo. Siamo stati fermi per tanto tempo ma con questa mentalità arriveremo presto al top. La Serie B è molto tattica rispetto alla Francia, ma conoscendo l’Italia non è una sorpresa per me.”