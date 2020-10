Promozione B, gli anticipi: il Borgo stende la Gioiese, il San Giorgio concede il bis

Grande colpo del Borgo Grecanico che fa due su due in campionato, stendendo al debutto casalingo la favorita del torneo, la Gioiese; implacabile Ciccio Marino, autore di una doppietta. Seconda vittoria in 180′ anche per il San Giorgio, sempre con il risultato di 1-0; a decidere l’incontro con il Vallata del Torbido è stato Tamiro. La Bagnarese evita nel finale con Mileto la sconfitta contro l’Archi, passato in vantaggio con Morabito. Pari rocambolesco tra Parghelia e Monasterace.

Promozione Girone B – 2^ giornata (04/10/2020)

Africo-Brancaleone

Bagnarese-Archi 1-1

Borgo Grecanico-Gioiese 3-1

Filogaso-Ludos Ravagnese

Gioiosa-Rombiolese

Melicucco-Sporting Catanzaro Lido

Parghelia-Monasterace 3-3

San Giorgio-Vallata del Torbido 1-0