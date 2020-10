Pescara, Oddo: “La Reggina ci Ã¨ stata superiore, dobbiamo avere pazienza”

Al termine di Reggina-Pescara è intervenuto in conferenza stampa il tecnico degli abruzzesi Massimo Oddo.

“La Reggina è pronta e collaudata, è stata superiore, ma non facciamo drammi, stiamo lavorando da poco, siamo riusciti a fare pochi allenamenti insieme, bisogna avere pazienza. C’è tanto da lavorare sotto ogni aspetto, dopo il rigore abbiamo abbassato la testa, si deve capire che nelle partite possono esserci momenti di difficoltà, dobbiamo lavorare sulla mentalità. Non sono preoccupato, non è che siamo in ritardo, in realtà è la Reggina molto più avanti, ha iniziato il lavoro il 20 luglio, mettendo dentro degli elementi importanti ma puntando su un gruppo che arriva dalla scorsa stagione. I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di calciare, Galano non ha tirato male, è stato sfortunato; non decido io il rigorista, quello è un momento importante e delicato. I gol della Reggina ce li siamo fatti soli, siamo stati inferiori sui confronti individuali. La società ha visto la partita e sa che abbiamo giocato male, ne siamo consapevoli.”