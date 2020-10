Serie B , seconda giornata di andata:: segui la sfida tra amaranto e biancazzurri, attraverso gli aggiornamenti in tempo reale di ReggioNelPallone.it.

Gli amaranto tornano al Granillo dopo soli tre giorni, archiviata la Coppa è già tempo di ripensare al torneo cadetto.

Calcio d’inizio alle ore 16:15, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

5′ Nonostante i lavori in tempi record, il terreno di gioco del Granillo appare sabbioso nella zona sotto la tribuna coperta

2′ Subito Loiacono vicino al vantaggio, il capitano ci prova dal limite con un destro preciso, palla di poco fuori

1′ Fischio d’inizio al Granillo, iniziata la sfida tra Reggina e Pescara

NEWS: Out Rolando nel riscaldamento, probabile impiego di Delprato dal primo minuto

REGGINA-PESCARA: le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Guarna, Cionek, Delprato, Di Chiara, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Situm, Lafferty, Vasic. Allenatore: Toscano.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski; Busellato, Valdifiori, Memushaj; Galano, Maistro; Ceter. A disposizione: Radaelli, Sorrentino, Bocchetti, Elizalde, Masciangelo, Fernandes, Omeonga, Ventola, Asencio, Bocic, Capone, Riccardi. Allenatore: Oddo.

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 (Alessio Berti di Prato e Davide Moro di Schio). IV uomo: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Nella Reggina convocato Mario Situm, arrivato da poche ore ed ufficializzato questa mattina. Si accomda in panchina a disposizione di Toscano.

-Dopo il pari al debutto di Salerno, la Reggina affronterà il Pescara per il secondo turno di campionato. Negli ultimi cinque campionati, compresa la ripartenza targata serie D, il debutto casalingo è sempre stato accompagnato dalla vittoria.

-Reggina-Pescara torna a distanza di sette anni (l’ultima volta, finì 3-2 per gli ospiti). Amaranto e biancazzurri si sfideranno per la diciannovesima volta, per quanto concerne le partite giocate nella città della fata Morgana. Il bilancio, è nettamente a favore della Reggina, vittoriosa dodici volte. Quattro i pareggi, solo due i successi dei delfini.

-<Il Pescara è una squadra per certi versi ‘fastidiosa’. Hanno un’idea di gioco ben precisa. Hanno un organico di grande qualità, con calciatori che se non leggi bene le loro caratteristiche possono farti male. Inciderà molto l’aspetto mentale”. Così Mimmo Toscano, nella conferenza stampa pre-match. Questo invece, il pensiero del tecnico abruzzese, Massimo Oddo: <‘E’ una squadra molto organizzata, pericolosa e con idee di gioco particolari. Ha ottime individualità, con giocatori in grado di risolvere le partite da soli’>.

-Da capire se le condizioni della porzione di campo, a ridosso delle due panchine, siano migliorate o meno. Di sicuro, giocare su una intera fascia ridotta in condizioni pessime, rappresenterebbe un problema non da poco per entrambe le compagini.

-Rispetto alla formazione titolare di Salerno, in casa Reggina l’unica novità dovrebbe essere caratterizzata dal debutto di Cionek, al posto di Gasparetto. Pescara col doppio trequartista dietro l’unica punta, in porta l’ex amaranto Fiorillo (panchina per Raul Asencio, il quale a luglio era stato cercato dal ds Taibi).

PROBABILI FORMAZIONI

Reggina(3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. All. Toscano

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski; Busellato, Valdifiori, Memushaj; Galano, Maistro; Ceter. All. Oddo