Giovanili, tre reggine al via della 4^ edizione del campionato Under 17 Elite

Partirà domenica 4 ottobre la 4^ edizione del campionato regionale Under 17 Elite, manifestazione intitolata a Piero Lo Guzzo, storico dirigente calabrese scomparso ad agosto 2019. In questa nuova stagione saranno 14 le squadre partecipanti, due in più rispetto allo scorso anno, con netto predominio delle compagini cosentine, ben 6.

Saranno invece 3 le formazioni reggine al via, le stesse già presenti nella scorsa stagione: Boca Nuova Melito, sempre presente in questo torneo, primato che condivide con l’Academy Lamezia, Locri, alla seconda partecipazione, e Segato, al suo terzo anno nel campionato Elite.

Nel primo match, impegno casalingo solo per la Segato che al “Lo Presti” di Gallico affronterà il Real Cosenza, gara in programma domenica alle 10. Impegno in trasferta invece per il Boca N. Melito, al “Popilbianco” di Cosenza contro la Morrone, in una sfida dal sapore di Eccellenza anche per l’orario, dato che si giocherà alla 15:30. Al “Giovanni Renda” di Lamezia Terme, alle 10:45, il Locri sarà invece ospite dell’Academy Lamezia.

Nella scorsa stagione, a causa della sospensione del torneo, il titolo non venne assegnato; la classifica, al momento dello stop avvenuto dopo la 18^ giornata, a soli 4 turni dalla fine, vedeva la Morrone davanti a tutti con 36 punti, seguita a sole due lunghezze da Bocale, Calcio Lamezia e Juventus Club, 33 punti invece per il Locri quinto in una graduatoria ancora tutta da determinare.

Il programma della 1^ giornata (04/10/2020)

Academy Lamezia-Locri 10:45

Morrone-Boca N. Melito 15:30

Pro Cosenza-Filadelfia Cup 11:00

Segato-Real Cosenza 10:00

Sporting Club Corigliano-Calcio Lamezia 11:00

Taverna-Marca 11:00

Virtus Soverato-Juventus Club 11:00