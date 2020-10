1^ Categoria Girone D, programma e arbitri della 1^ giornata

Partirà con tre anticipi il Girone D del campionato di Prima Categoria 2020/2021. Si riproporrà a distanza di soli 6 giorni la sfida tra Saint Michel e Deliese, già andata in scena domenica scorsa nell’andata del primo turno di Coppa Calabria, gara chiusa con il successo in trasferta per la squadra di mister Api. Tra le gare della domenica, da tenere d’occhio l’incontro del “Pellicanò” di Bocale, dove si affronteranno due delle squadre candidate ad essere tra le protagoniste: Pro Pellaro e San Gaetano Catanoso.

Il programma completo e gli arbitri della 1^ giornata

Cinquefrondese-Pol. Bovese: Talarico di Catanzaro

Fortitudo Reggio-Scillese: D’Auria di Vibo Valentia

Lazzaro-Catona: Dagostino di Taurianova

Palizzi-Nuovo Polistena*: Giustra di Reggio Calabria

Pro Pellaro-San Gaetano Catanoso: Gatto di Lamezia Terme

Rosarno-Bianco: Chiefalo di Catanzaro

Santa Cristina-Ardore*: Gallo di Lamezia Terme

Saint Michel-Deliese*: Piluso di Rosarno

* sabato 3 ottobre ore 15:30