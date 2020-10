1^ Categoria D, gli anticipi: Deliese corsara, partenza ok del Palizzi

Dopo aver vinto per 1-0 la scorsa settimana in Coppa Calabria, la Deliese si ripete espugnando nuovamente il campo del Saint Michel, stavolta per 2-1; a segno per la squadra di Api sono andati Carbone e Corrao. Inizio positivo anche per il Palizzi, vittorioso sulla matricola Polistena; pari lo scontro tra le due neopromosse Santa Cristina e Ardore.

1^ Categoria Girone D – 1^ giornata (04/10/2020)

Cinquefrondese-Pol. Bovese

Fortitudo Reggio-Scillese

Lazzaro-Catona

Palizzi-Nuovo Polistena 2-0

Pro Pellaro-San Gaetano Catanoso

Rosarno-Bianco

Santa Cristina-Ardore 2-2

Saint Michel-Deliese 1-2