UFFICIALE- Reggina, Vasic è amaranto: i dettagli

Nikola Vasic è ufficialmente amaranto. Dopo essere arrivato a Reggio da qualche giorno, aver visionato dagli spalti il match di coppa Italia con il Teramo e preso parte alle ultime sedute di allenamento, il possente attaccante svedese è già arruolabile e rientrerà tra i convocati per la gara interna con il Pescara. Dopo Charpentier, Ménez e Lafferty, Vasic è il quarto ed ultimo colpo per il reparto offensivo amaranto. Fisicità, centimetri e colpi interessanti nelle vene del classe 1991, che arriva in riva allo Stretto con un contratto triennale.

Di seguito, la nota ufficiale del club amaranto:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito dall’Akropolis IF le prestazioni sportive del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2023.