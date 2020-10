Reggina, Toscano: ”Ancora qualche step per arrivare al top. Pescara? Inciderà l’aspetto mentale”

La Reggina si prepara al debutto casalingo in campionato, in programma domani alle ore 16.15 contro il Pescara. Alla vigilia della sfida del ”Granillo”, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione per la consueta conferenza stampa pre-partita. Di seguito, le sue parole:

LE ULTIME DUE GARE- ”Con la gara di coppa abbiamo cercato di portare tutti allo stesso livello, sia di conoscenza che di condizione fisica, oltre che di feeling con il gruppo. Sono state due partite che ci sono servite parecchio per capire dove dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare tanto. Nei secondi 45′ di Salerno abbiamo messo sotto la Salernitana, che è una squadra di livello. Dobbiamo continuare a metterci grande attenzione, perché il nostro modo di giocare lo richiede”.

SU CIONEK- ”Per me è un giocatore che può ricoprire tutti e tre i ruoli del reparto difensivo. Ha caratteristiche importanti, è esplosivo, aggressivo, intelligente nelle letture. E’ il giocatore che stavamo cercando anche se quelli che hanno giocato sabato a Salerno hanno fatto comunque bene”.

PAROLA D’ORDINE: MIGLIORARE- ”Ogni squadra in questo campionato non ti permette di abbassare la testa, concentrazione e aggressività. Dobbiamo fare ancora qualche step in avanti per arrivare al top delle nostre prestazioni. A Salerno abbiamo concesso situazioni dove non dovevamo dare per scontato certe cose, dobbiamo lavorare sui dettagli”.

SUL MANTO ERBOSO DEL GRANILLO- ”A prescindere dal campo, dalle condizioni meteo, dall’avversario, io guardo alla prestazione che dovremmo andare a fare”.

ROSA AMPIA- ”Abbiamo costruito un organico con giocatori di pari livello perché tra campionato, turni infrasettimanali e coppa italia è molto compresso. Lo abbiamo fatto per fare in modo che in ogni momento la squadra tenga alta l’intensità, indipendentemente da chi scende in campo…”.

SU BELLOMO- ”Dei ragazzi della passata stagione sono cresciuti tutti, lui compreso. E’ cresciuto anche dal punto di vista fisico. Bisogna crescere nella continuità di prestazione, sia a partita in corso che di partita in partita”.

GLI UOMINI PER DOMANI- ”Abbiamo le idee chiare. Tutti convocati tranne Rivas e Charpentier. Quest’ultimo viene da un intervento al crociato nel gennaio scorso, è molto volenteroso e sta recuperando, speriamo di averlo presto a disposizione. Ci sarà anche Vasic”.

SUL PESCARA- ”Per storia il Pescara è una squadra a cui piace giocare sempre bene. Una squadra per certi versi ‘fastidiosa’. Hanno un’idea di gioco ben precisa. Hanno un organico di grande qualità, con calciatori che se non leggi bene le loro caratteristiche possono farti male. Domani inciderà molto l’aspetto mentale, chi vorrà di più il risultato lo porterà a casa”.