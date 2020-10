Reggina-Pescara, la probabile formazione biancazzurra: l’ex Fiorillo tra i pali, Asencio in panchina

Arrivati a Reggio Calabria nel pomeriggio odierno, Massimo Oddo ed i suoi ragazzi sono pronti alla sfida di domani contro la Reggina, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B.

Per il match del ”Granillo”, il tecnico pescarese, campione del mondo nel 2006, dovrebbe confermare gran parte dei calciatori scesi in campo sabato scorso contro il Chievo (0-0), nonostante rispetto a quella partita abbia tre elementi a disposizione in più (uno per reparto, tutti arrivati in questi giorni). Invariato il modulo, che sarà un 4-3-2-1, ovvero il cosiddetto ‘schieramento ad albero di natale’.

In porta la conferma di Fiorillo è una certezza, anche in virtù dell’infortunio del suo vice, Del Favero. Davanti all’estremo difensore degli abruzzesi, nonché ex degli amaranto, agiranno i centrali Drudi e Scognamiglio, con Bellanova sull’out di destra e Jaroszynski su quello di sinistra (quest’ultimo andrebbe a sostituire un Masciangelo non in perfette condizioni).

Tanta esperienza mista a qualità in mezzo al campo, dove agiranno Busellato, Valdifiori e Memushaj (quest’ultimo leggermente favorito ad Omeonga). In avanti, invece, Galano e Maistro dovrebbero far da sostegno alla punta Ceter. Partirà dalla panchina Raul Asencio (tanto corteggiato dalla Reggina in questa finestra di mercato), così come gli ultimi arrivati Bocchetti e Fernandes.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCAZZURRA

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski; Busellato, Valdifiori, Memushaj; Galano, Maistro; Ceter. All. Oddo

INDISPONIBILI: Balzano, Del Favero e Di Grazia (tutti infortunati)