Reggina-Pescara, la probabile formazione amaranto: Bellomo dietro le punte, Cionek…

Verso il debutto casalingo. Nel pomeriggio di domani, la Reggina tornerà al ”Granillo” per la seconda volta in questa settimana (dopo la gara di coppa Italia con il Teramo) e lo farà per un altro debutto: quello in campionato tra le mura amiche. Dopo l’esordio a Salerno, infatti, gli amaranto si apprestano ad ospitare il Pescara per la seconda giornata di campionato, la quale si giocherà nuovamente in un clima surreale dal momento in cui vige ancora l’ordinanza delle ‘porte chiuse’.

Mister Toscano vorrà comunque dare continuità al buon pareggio con la Salernitana e per la sfida di domani ha dichiarato di avere già le idee chiare in termini di formazione, la quale dovrebbe viaggiare sulla falsa riga di quella vista la settimana scorsa.

In difesa i veterani più il new entry

Tra i pali sembra oramai scontata la presenza di Plizzari, messo a riposo in coppa Italia dopo la buona prestazione di Salerno. Per lui sta per arrivare la seconda maglia da titolare del campionato e, sempre per la seconda volta, vedrà agire davanti a sé (o meglio ai suoi lati) i due punti fermi del reparto difensivo: Giuseppe Loiacono e Marco Rossi. Ma la novità potrebbe stare in mezzo, dal momento in cui il tecnico ha valutato profondamente l’impiego di Daniele Gasparetto e Cionek, con quest’ultimo che sembrerebbe essere favorito a dispetto dell’etichetta di ”ultimo arrivato”. L’obiettivo di Toscano sembrerebbe essere quello di fargli ritrovare l’abitudine di partire dal 1′. D’altronde, lo stesso giocatore ha manifestato tale messa a disposizione.

Centrocampo immutato

Bianchi e Crisetig al centro, Rolando e Liotti sulle fasce. Senza troppi giri di parole, con molta probabilità sarà questa la linea di centrocampo a quattro che vedremo domani (la stessa vista a Salerno). Salvo ribaltoni, dovrebbe essere destinato a partire dalla panchina il gigante Faty, autore di prestazioni molto positive nelle ultime due uscite.

Bellomo-Ménez-Denis

Anche qui, basterebbe leggere il trio in questione per mettere subito il punto. Toscano va verso la conferma anche del reparto avanzato, dove però potrebbe emergere una novità, seppur a partita in corso. Si tratta di Nikola Vasic, ufficializzato nella giornata di oggi ma unitosi alla squadra già da qualche giorno, il quale potrebbe vedersi concedere anche una manciata di minuti finali dal tecnico amaranto, curioso (come del resto tutti noi) di vederlo all’opera per la prima volta nella ‘nostra’ Serie B. Tornando al sopracitato trio d’attacco, va sottolineato come Bellomo agirà, del resto come di consueto, sulla trequarti, spaziando sia su tutto il fronte d’attacco che ripiegando in fase di non possesso.

LA PROBABILE FORMAZIONE



REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. All. Toscano

INDISPONIBILI: Rivas e Charpentier per infortunio

Antonio Calafiore