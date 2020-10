Pescara, i convocati di mister Oddo per il match contro la Reggina

Il tecnico del Pescara (appena arrivato a Reggio Calabria in vista della sfida di domani, leggi qui http://www.reggionelpallone.it/2020/10/02/180965/) Massimo Oddo ha diramato la lista dei convocati per la partita del Granillo contro la Reggina, in programma alle ore 16.15. Subito dentro gli ultimi arrivati, il difensore Bocchetti e l’attaccante Asencio, resta da capire se saranno in campo dal primo minuto.

Ecco la lista dei convocati del Pescara:

Portieri: Fiorillo, Radelli, Sorrentino;

Difensori: Elizalde, Drudi, Masciangelo, Scognamiglio, Jaroszynski, Bellanova, Bocchetti;

Centrocampisti: Omeonga, Fernandes, Busellato, Memushai, Valdifiori, Maistro, Ventola;

Attaccanti: Bocic, Asencio, Ceter, Galano, Riccardi, Capone;