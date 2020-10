Reggina, i convocati di Toscano per la gara contro il Pescara

Prima convocazione per Vasic

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 convocati per la gara valida per la seconda giornata di Serie BKT tra Reggina e Pescara, valida per il secondo turno di Coppa Italia:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Rivas.