Pescara, Oddo: ”Reggina squadra pericolosa. Gara di coppa? Stendiamo un velo pietoso…”

Il Pescara si prepara per la seconda giornata di campionato, in programma domani alle ore 16.15 contro la Reggina. Alla vigilia della sfida del ”Granillo”, il tecnico biancazzurro Massimo Oddo ha incontrato gli organi di informazione in videoconferenza per le consuete dichiarazioni pre-partita. Di seguito, le sue parole:

SULLA GARA DI COPPA- ”Stendiamo un velo pietoso, a tratti mi sono anche vergognato. Tuttavia è una partita che ho già rimosso, prendiamola da esempio per non ripetere tale prestazione in futuro”.

SULLA REGGINA- ”E’ una squadra molto organizzata, pericolosa e con idee di gioco particolari. Ha ottime individualità, con giocatori in grado di risolvere le partite da soli”.

SU ALCUNI SINGOLI- ‘‘Bocchetti, Asencio e Masciangelo non saranno in campo dal primo minuto, ma saranno convocati e partiranno dalla panchina”.

SUL MERCATO- “Sappiamo ciò che dobbiamo fare, ad oggi la priorità è avere un’alternativa ai difensori centrali, che sia di piede destro. Se parte Drudi serviranno due centrali, escluso Antei. Si dovrà intervenire anche per un secondo portiere visto l’infortunio di Del Favero. Se dovesse arrivare qualcuno che possa innalzare il tasso tecnico della squadra tanto meglio. Comunque qualcuno dovrà uscire”.

Credit Photo: Maurizio Laganà